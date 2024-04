10 segni che il tuo gatto è sano

Anche se sono ricoperti di pelo e hanno quattro zampe, i nostri gatti sono spesso considerati membri a pieno titolo della nostra famiglia. Come per i nostri cari, è essenziale per noi assicurarci che i nostri gatti siano completamente felici e in salute. Come fai a sapere se è così? Ecco 10 segni che non stai mentendo.

Segni fisici che il tuo gatto è sano

Visivamente, è facile notare rapidamente se il tuo gatto è sano. Inoltre, chi è nella posizione migliore di te per monitorarlo e riconoscere il minimo cambiamento nel suo aspetto fisico? Alcuni elementi sono estremamente importanti per garantire il tuo benessere:

Il suo peso è stabile e ideale. Se il tuo gatto mantiene lo stesso peso e non noti una fase di anoressia o bulimia, è segno che sta bene e, soprattutto, ha una dieta adattata alle sue esigenze. Abituatevi a pesarlo regolarmente per individuare eventuali sviluppi, perché in caso di perdita di appetito o aumento della fame sarebbe opportuno consultare un veterinario.

Il suo pelo è morbido e lucente. Come nel caso dei capelli umani, i capelli opachi o fragili non sono un buon segno. Al contrario, se il tuo gatto ha un pelo bello e morbido, senza punti calvi, e una pelle sana, allora le sue condizioni di salute sono ottimali. Un'eccessiva perdita di capelli o chiazze squamose possono essere un segno di allergia.

La sua bocca è pulita. Che si tratti degli occhi, del muso o delle orecchie, un gatto sano è generalmente pulito in tutte queste aree. I suoi occhi sono luminosi e luminosi e non sono presenti secrezioni anomale, come il muso e le orecchie.

Quale comportamento indica un gatto sano?

Quotidianamente è possibile garantire il benessere del proprio compagno a quattro zampe monitorandone il suo sviluppo nel suo ambiente. Ecco alcuni esempi che dimostrano la sua buona salute:

Il tuo gatto è pieno di energia. Un gatto che mantiene il suo entusiasmo per il gioco e la caccia e che mantiene la stessa curiosità per il suo territorio è un gatto sano. Anche se un gatto sano sta invecchiando, generalmente rimane molto attivo.

Il suo comportamento non è cambiato. Se il tuo gatto si comporta allo stesso modo settimana dopo settimana, anche questo è un segno che sta bene. Al contrario, se il tuo amato gatto diventa improvvisamente distante o aggressivo, potrebbe soffrire di un problema di salute.

Si esprime sempre allo stesso modo. Miagola, fa le fusa, grugnisce… il gatto si esprime attraverso diversi suoni. Se questi suoni riflettono sempre lo stesso suono, il tuo animale è in buone condizioni. Altrimenti, se noti che i suoi suoni sono più forti o più frequenti, potrebbe essere un segno di dolore fisico o di un problema alle orecchie, al naso e alla gola.

Che aspetto ha la pulizia per un gatto felice?

Oltre al comportamento e all'aspetto fisico, un gatto rivela la sua condizione anche in base al modo in cui si pulisce e in base al corretto svolgimento di alcuni movimenti basilari dell'igiene felina. Ecco alcuni esempi: