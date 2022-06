Thibaut Roland e Ann Root in lutto, condividono il loro dolore sui social

Thibaut Roland ha condiviso notizie tristi sui social network. Sfortunatamente, il suo gatto è morto. “Non avremmo mai immaginato che avresti disturbato così tanto le nostre vite”, ha scritto il co-conduttore di We Are Not a Pigeon, che pubblica diverse foto di Anne Roit, la sua ragazza, che possiamo vedere sulle antenne RTL e con il loro gatto. Thibaut Roland è stato felice di condividere i suoi momenti di complicità con Bagsy.

Continua: “Non avremmo mai immaginato quanto ci sareste mancati stamattina, e quante lacrime sarebbero traboccate. Riposa in pace compagno mio. Non ti dimenticheremo mai”.

Diverse personalità hanno voluto inviare loro messaggi di sostegno. Fanny Jandrin, Caroline Fontenoy, Sandrine Danes, Mademoiselle Luna o anche Benedict Depres hanno voluto mostrare la loro simpatia o scrivere loro un biglietto. Ci associamo a loro e auguriamo loro tanto coraggio per affrontare questa perdita.