Cyril Hanouna minaccia il direttore della sua “indagine”: “Dicembre sarà brutto”.

Il conduttore inizia ringraziando i suoi fan che gli hanno inviato messaggi di sostegno per la messa in onda dello spettacolo. “Quindi voi ragazzi siete così carini. Ma sappi questo, non mi interessa. L’unica cosa che mi ha portato questa “ulteriore indagine” è che ho organizzato una serata pazzesca con i miei amici per guardarloha detto, tra le risate dei suoi editorialisti.Sembra una finale dei Mondiali“, Lui ride.

Continua ad affermare che ci sarà”.Non c’è nessuna rivelazione malata o folle su di me” nel sondaggio. Ha anche annunciato che avrebbe visto lo spettacolo il giorno successivo. “Ci sono molte cose che non capiamo da dove venga e vi diremo cosa pensiamo. Sarà molto divertente.”Cyril Hanouneh aggiunge. Un ex editorialista di “Touch pas à mon post” su Hanouneh: “A poco a poco Cyril è diventato Trump” Riguardo al trailer dell’indagine, Hanouna ha scherzato ancora: “Lo adoro e non mi stanco mai!Quindi Cyril Hanouna finse di mantenere il senso dell’umorismo e disse a se stesso:eccitatoPer vedere il documentario, sentitevi liberi di attaccare Virginie Villard, direttrice di Complément d’investigation. “Dovresti fare una piccola vacanza, Virginie, mia cara. E non preoccuparti, stiamo indagando ulteriormente. Penso che anche tu sarai contattato più spesso e vedrai cosa vuol dire ricevere 42 sms al giorno. Penso che da lunedì in poi dicembre sarà brutto“, Annunciare.