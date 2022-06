Johnny Depp apparirà di nuovo in tribunale a luglio

popolo e re

L’attore non si riposerà molto.

Se la causa è contraria Johnny Depp alla sua ex moglie Ambra sentita Si è conclusa mercoledì sera, con entrambi i colpevoli di diffamazione, e l’attore non ha ancora concluso il processo. Il prossimo luglio, infatti, dovrà recarsi a Los Angeles per rispondere alle accuse del regista teatrale, Greg Brooks. Quest’ultimo lavora su un gruppo città delle bugie Con Johnny Depp nel 2017.

Greg Brooks afferma di essere stato picchiato dall’attore e di aver sporto denuncia contro di lui. Secondo il regista, Johnny Depp aveva appena annunciato per le riprese notturne l’attore che puzzava di alcol e poi lo colpì due volte alle costole “con rabbia e forza”. ” Ti darò $ 100.000 per sdraiarmi sulla faccia in questo momento. ” Poi ha annunciato Johnny Depp.

La gente avrebbe cercato di far dimenticare al regista l’incidente e gli avrebbe chiesto di firmare documenti che gli avrebbero impedito di aggredire l’attore. Documenti che Greg Brooks si è rifiutato di firmare, quindi avrebbe potuto essere licenziato. Aveva presentato una denuncia nel 2018, ma il caso è stato aggiornato più volte. In questo caso, Johnny Depp farà nuovamente ricorso all’avvocato Camille Marilia Vazquez, che lo ha difeso privatamente contro Amber Heard.