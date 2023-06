Thibaut Courtois ha risposto dopo aver lasciato il gruppo Devils e attaccato Tedesco: “Le sue dichiarazioni non corrispondono alla realtà”.

CQuesta è la situazione che da domenica sta scuotendo i Red Devils. Il giorno dopo aver disertato contro l’Austria allo Stade King Baudouin, Thibaut Courtois si è rifiutato di presentarsi a Tubize per il raduno in programma nel pomeriggio libero. Il giocatore del Real Madrid è apparso chiaramente anche nella sua assenza dall’allenamento di lunedì mattina. la ragione? Secondo quanto riferito, il portiere era arrabbiato con Domenico Tedesco scelto per alternarsi tra lui e Romelu Lukaku per la fascia di capitano in assenza di Kevin De Bruyne. Molto colpito da quella che percepisce come una mancanza di riconoscimento all’interno del nostro piatto paese, l’ex giocatore del Racing Genk ha deciso di saltare la trasferta in Estonia e lasciare il Raduno Nazionale.

Questo lunedì sera, Thibaut Courtois ha presentato la sua versione dei fatti… e il nostro portiere della Nazionale non ha esitato ad attaccare Domenico Tedesco! “Mi ha sorpreso oggi pomeriggio ascoltare la conferenza stampa del Ct della Nazionale, in cui ha fornito una trascrizione parziale e soggettiva di un colloquio privato che abbiamo avuto dopo la partita contro l’Austria. Non è né la prima né l’ultima volta che parlo con un allenatore su questioni di camerino, ma è la prima volta che In cui quest’ultimo decide di rivelarlo pubblicamente. Sono profondamente deluso da questo comportamento, e ci tengo a precisare che le sue dichiarazioni non corrispondono alla realtà.