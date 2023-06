Red Devils: Domenico Tedesco noterà l’addio di Thibaut Courtois ma probabilmente non chiuderà la porta

L’incontro dei diavoli estoni, martedì notte a Tallinn, era già oscurato da quello che potrebbe già essere definito un ‘thebaut gite’. Sconvolto per non essere stato nominato capitano esclusivo per la riunione di giugno in assenza di De Bruyne, e per non essere stato riconosciuto abbastanza in Belgio secondo lui, Courtois è tornato a Madrid. Internamente, Tedesco difende Al Hazm ma non lo escluderà di fatto dalla Nazionale in futuro.

Di Frédéric Larssimone, inviato speciale a Tallinn

Inserito il 19/06/2023 alle 14:16





CCome esco da questo casino, mi dici? Sono le parole esatte di un membro del board della FA belga che gli ha contestato le proporzioni assunte dalla reazione di Thibaut Courtois dopo l’annuncio fatto venerdì da Domenico Tedesco, alla presenza di Romelu Lukaku, che la rotazione per vestire la maglia fascia da capitano. Per l’arrivo dell’Austria, Lukaku è stato responsabile, in particolare per avergli fornito supporto psicologico dopo le critiche montate dopo la finale di Champions League. Durante il viaggio in Estonia, la tela cambierebbe arma per riprendere quelle di Courtois.





