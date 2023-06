La Nuova Zelanda, in vantaggio per 1-0, si è ritirata all’intervallo

L’amichevole tra Qatar e Nuova Zelanda, disputata lunedì sera alla Generali Arena Austria di Vienna, non è ripresa dopo la fine del primo tempo.https://tinyurl.com/2fmnc8um). Un (triste) prima.

La crew neozelandese e tutti i giocatori hanno già deciso di non tornare in campo. La Nuova Zelanda conduce 1-0 (17, Marko Staminic).

Si dice che Yusuf Abdul-Rasaq abbia fatto commenti razzisti contro il difensore delle Samoa Michael Boxall (34, MN) che si è lamentato con l’arbitro, che non ha risposto (vedi colluttazione su Twitter: https://tinyurl.com/3xrwcmn9).

Lo staff neozelandese e tutti i giocatori hanno quindi deciso di non tornare in campo alla ripresa.

In che modo la FIFA sarà in grado di prendere una decisione?

Carlos Queiroz, allenatore del portoghese-Qatar, non riusciva a crederci. In nessun modo nessuno aveva sentito tranne i due eroi, secondo lui.

“Il capitano neozelandese (Joe Bell, di Brøndby, ndr) è venuto a trovarci per dirci che la sua squadra non sarebbe ripartita”, ha spiegato al microfono del canale Al Kass del Qatar. Cinguettio: https://tinyurl.com/y4svvx7f).

“I giocatori neozelandesi hanno deciso di sostenere il loro partner, e noi sosteniamo il nostro. Hanno scelto di abbandonare la partita, senza testimoni per quella storia. L’arbitro non ha sentito nulla, nemmeno le panchine. La Fifa ha deciso, ma io no Non so come potrebbero prendere una decisione senza testimoni.” ..”

Leggi anche

Thibaut Courtois risponde alla polemica: “Non ho affermato proprio niente!” (https://www.footnews.be/news/375461/thibaut-courtois-reagit-a-la-polemique-je-nai-rien-demande-du-tout-).

Vinci 50 volte la tua scommessa