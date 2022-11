Coppa del Mondo 2022: la Francia inizia la sua difesa del titolo con una grande vittoria sull’Australia (4-1)

La Francia ha iniziato la sua ricerca per riconquistare il titolo con una netta vittoria sull’Australia per 4-1. Tuttavia, sono stati gli australiani ad aprire brillantemente le marcature al nono minuto Craig Goodwin. Anche il lavoro ha visto un infortunio Lucas Hernandez molto presto in questo incontro. Ma dopo questo gol, possiamo dire che c’era di più solo per la Francia. Gli uomini di Deschamps hanno iniziato a pressare notevolmente più forte, spingendo gradualmente indietro il blocco australiano. E quando volevano fare in fretta, quasi sempre i francesi facevano la differenza. Il quattro volte campione del mondo ha segnato e per lo più ha cambiato le sorti in cinque brevi minuti. Prima prima della rottura, attraverso Adriano Rabiot (27′), poi di Olivier GiroudBravo lo stesso Rabiot. Jackson Irvin Avrebbe potuto ravvivare un po’ la suspense ma il suo colpo di testa fallisce il palo.

nel secondo periodo, Kylian Mbappe La sua bella prestazione è stata premiata con un colpo di testa, con Giroud che ha segnato due volte al 71 ‘per il 4-1. Ma anche, e soprattutto, essere alla pari con un record Thierry Henry Come il miglior marcatore nella storia della Francia. E sono pochi, i francesi, a fare punti martedì sera.

La Francia ha impiegato un po’ di tempo per entrare in questa resa dei conti, ma una volta iniziata, gli australiani non sono riusciti a fermarla. Il girone D è in vantaggio di tre punti. Danimarca e Tunisia hanno ciascuna un’unità e l’Australia non ha punti.