The Voice non è più unanime con i telespettatori? “Non posso più accettare questa offerta.”

In questa stagione, seduti sulle famose panchine rosse, troviamo Bigflo, Oli, Vianney, Zazie e Amel Bent. Nikos Aliagas è responsabile dello spettacolo. La scorsa notte è stata la quinta notte di audizioni alla cieca, con gli allenatori che “combattono” per ottenere futuri talenti nella loro squadra.

David, un ex soldato sulla trentina, si è dedicato alla musica e spera di poter fare carriera nel settore. salire sul palco per cantareciclo vitalela versione originale distoria di vitaMusica dal cartone animato Disney.Il re è un leoneUn’interpretazione ha sedotto Amal Bent che è stata l’unica coach a voltarsi. Poi è arrivata Anela, content creator molto attiva su TikTok. La giovane ha provato il tutto per tutto per il ruolo traducendo”traditoredi Olivia Rodrigo Ma nessuno guarda indietro… E su Twitter, i netizen non capiscono gli allenatori.

La Voce: “Non è barare che tu sia qui?” Bigflo si infastidisce con un filtro

Passata Anella, Viani e gli altri allenatori si sono divertiti sulla poltrona rossa di un traduttore.non quiE finisce per romperla! Una sequenza che evidentemente non ha più netizen perché la stessa scena in realtà è accaduta due anni fa. Tra le battute prima che il candidato inizi a cantare e gli “sketch” degli allenatori che lasciano a desiderare, si apre una sfera di twitter scatenato, anche Alcuni netizen affermano di non voler più guardare il programma.Troppe pubblicità, troppe chiacchiere, diventa doloroso, ascolta un po’ i tuoi spettatori. Non venite a piangere perché i giovani fuggono dalla televisione per i profitti delle piattaforme“,”Ecco perché a volte preferisco andare su YouTube e guardare i talent show in tutta tranquillità. Questa storia dell’annuncio mi fa incazzare“,”Sono stanchi dei machete con due palle, è come se fossi in un parco giochi” ONon posso più accettare questa offerta. “