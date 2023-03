Sui social questi “puri padroni” vanno a ruba, e non fanno altro che… pulire!

Nei suoi video esilaranti, strofina, pulisce e ordina contro un pop di musica pop, indossando guanti in lattice rosa brillante, la sua attrezzatura caratteristica.

In questo appartamento di Helsinki, cibo in decomposizione e immondizia ricoprono il pavimento così tanto che camminare è quasi impossibile.

“In genere, i passeggeri hanno problemi psicologici o hanno vissuto una tragedia”, spiega ad AFP la giovane finlandese.

Ecco un giovane il cui fratello soffre di sclerosi multipla e che lui stesso soffre di depressione.

Condizioni di vita miserabili con cui Finn fa i conti poiché anche lei ha sofferto di un periodo di depressione.

Nei commenti ai suoi video, i suoi follower hanno ringraziato Auri per il loro aiuto, elogiando il fatto che non giudichi chi è in difficoltà.

Il menage TikTok

I video di pulizia sono diventati popolari con l’avvento di Tiktok e negli ultimi anni sono diventati popolari sui social media, con sempre più utenti abbastanza ispirati da pubblicare i propri contenuti.

iscritti? Principalmente millennial e donne, così come persone che hanno difficoltà a motivarsi a pulire.

Con lo pseudonimo di “Cleanwithabbi” (2 milioni di follower), Abigail è una delle donne delle pulizie più conosciute.

La madre single di 27 anni – che preferisce nascondere il suo nome completo per motivi familiari – si sta fotografando nella sua casa di mattoni rossi a Huyton, Liverpool.

“Stavo guardando i video e mi sono detta: + Questo è quello che faccio a casa, quindi devo solo filmarmi +”, ricorda.

Dal momento che il figlio più giovane, Billy, ha un possibile disturbo dell’elaborazione sensoriale, la pulizia è sempre stata una parte importante della sua vita.

“Si preoccupa davvero della sua routine e di tenere tutto pulito”, spiega.

“Mi rilassa, è come una terapia”, ha detto Abe all’AFP. “Mi permette di evadere dalla mia vita quotidiana e dalle preoccupazioni e dallo stress che ne derivano.”

I suoi video sono ora una fonte di guadagno. I marchi sponsorizzati i cui prodotti utilizzi guadagnano tra $ 720 e $ 1.200 per clip.

il suo movente? Che “le persone si riconoscano nella situazione, in particolare quella di una madre di due figli”.

“soddisfazione”

400 chilometri a sud, Anne Russell si avvicina ai video di TikTok in modo diverso.

La governante 59enne siede comodamente sul suo divano accanto al caminetto, rispondendo alle domande degli abbonati, tenendo il telefono all’altezza del viso.

Per rimuovere tracce di feltro su un tavolo di legno senza toccare la vernice, consiglia l’alcool isopropilico: “Immergici un batuffolo di cotone e strofinalo delicatamente”, consiglia.

“Se nessuno ti sta spiegando, come fai a sapere cosa fare?” dice.

Ogni giorno, Anne produce da quattro a 12 video, rispondendo alle domande dei suoi 2,3 milioni di follower senza abbellimenti.

“Apro il telefono e gli parlo. Ecco. È il meglio che posso fare. Non sono molto brava”, ride.

Secondo Ann, la sensazione di “soddisfazione” fornita dai video di pulizia potrebbe spiegare il loro successo.

L’alta sacerdotessa giapponese della pulizia, Marie Kondo, ha fatto notizia alla fine di gennaio quando ha dichiarato che la pulizia non era più una priorità. Ma i suoi eredi vogliono portare la fiaccola.

“Lavare i calzini, fare le paia e rimetterli nel cassetto dà l’impressione di aver fatto un buon lavoro”, dice Anne Russell.