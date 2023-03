Infastidito da uno scherzo nel caso Pierre Palmede, Vincent Lagave viene in sua difesa (VIDEO)

Come ogni sabato, Leah Salameh ha ricevuto le persone più belle il 25 marzo, in ” Che epoca! In giro per il sito, gli spettatori della seconda parte della serata France 2 hanno potuto trovare il portavoce ufficiale del governo, Olivier Ferrand, ma anche Enrico Macías, Vincent Lagave o anche Laurie Calamy, venuta a proiettare il suo ultimo film. “Good Behaviour” di Jonathan Barry, in cui risponde al duo David Marsais e Gregoire Ludig. Ritrae anche un istruttore di sicurezza stradale, che si rivela essere un serial killer per gli speeder di notte. Lo spettacolo “Sniper” Paul de Saint- Sernin è un rimbalzo della trama del lungometraggio, sperimentando con una piccola valvola, rivolgendosi all’attrice. Laure Calamy, se ti dicessi “Driver” e “Car Accident”, penseresti al tuo film con il Palmashow o al fatto che Palmade è caldo in questo momento? Il comico ha sparato una battuta, alla quale l’attrice non ha risposto, affidandosi a una risata imbarazzata.

di video

Leggi anche “Questa è la trappola in cui è caduto Pierre Palmede”: in ritiro da qualche mese, Jean-Marie Bigard confida la sua dipendenza (VIDEO)

È una reazione più grave di quello che è successo Vincenzo Lagaveesclamò, con un sorriso giallo: Lascialo solo! Ricordando la risposta dell’ospite, Leah Salameh ha sottolineato un dettaglio interessante: ” Ho iniziato con lui, Pierre Palmed. E l’ex temerario di “Bigdale” risponde: “Lo siamo Non siamo mai stati amici, ma abbiamo iniziato insieme. L’ho preso per aprire in Belgio. Quello che gli succede è tragico, ma lascialo in pace! Lascia che la giustizia faccia le cose e non aggiungere altro. “Volendo correggere la rappresentazione, Christophe Deschavanne è intervenuto, spiegando che anche le azioni dell’attore erano drammatiche. Un promemoria che Vincent Lagave non ha esitato ad acconsentire”. Non c’e ‘niente da dire. Lascia che la giustizia faccia il suo dovere e non esagerare. Finalmente concluso. Promemoria, Pierre Palmed Ha causato un grave incidente stradale il 10 febbraio, mentre era sotto l’effetto di cocaina. La collisione ha ucciso altre tre vittime, tra cui un bambino di 6 anni e una donna incinta di sei mesi, che ha poi perso il figlio. È stato accusato di omicidio e lesioni colpose, ed è attualmente in libertà vigilata, con divieto di lasciare l’ospedale dove deve sottoporsi a cure disintossicanti.