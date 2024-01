The Voice Belgium torna con nuove funzionalità: “Una stagione incomparabilmente accattivante”

Il sipario inizierà martedì 9 gennaio In primo piano Per sette spettacoli, il talento cercherà di adescare gli allenatori solo con la loro voce. Il quartetto tecnico è stato rinnovato con l'arrivo di due nuovi allenatori accanto a Christoph Willem e PJ Scott: Mintesa e Hatek. I talenti di questa undicesima stagione sono pronti. I quattro allenatori, con le sedie che girano, non devono fare altro che ronzare per scoprire chi si nasconde dietro quei suoni sorprendenti, sorprendenti, e costruire la loro squadra.

Ma prima di suonare il campanello, davanti alle carrozze, La DH Ha chiesto loro quale standard li avrebbe fatti tornare?

Christoph Willem: “Non ho standard, posso tirarmi indietro se quello che sento è incredibile. È istinto, non c'è una griglia da riempire. Siamo addestrati, ma siamo anche umani, quindi a volte potremmo commettere errori. Tuttavia, l'istinto raramente sbaglia. Nel mio modo di canticchiare questo, nel complesso, sono più attento, ma 'e allora', cosa succede dopo?'

PJ Scott “Voglio l'emozione, qualcosa che mi tocchi. È anche un istinto. C'è anche il ronzio del cuore”.

da: “Ho bisogno di sentire un forte potenziale in una performance di discreto successo, o qualcosa di molto radicato e forte nell'interpretazione. Ho bisogno di sentire che quando una persona canta 'Ti amo', è veramente innamorata.”

Ha mentito : “È emozione, quando c'è sincerità e la persona sente davvero ciò di cui sta cantando.”

Novità calda

La musica verrà suonata ancora una volta nello studio di Liegi di Média Rives per momenti toccanti e unici. Da notare che per la prima volta verrà eseguita una canzone esclusiva per i quattro allenatori.

Ricordiamo che questa undicesima stagione porta la sua parte di nuove funzionalità, con un nuovo elemento che verrà scoperto questo martedì: “The Great”.“Severamente vietato” Il che metterà a dura prova i nervi degli allenatori e provocherà una prova per i Blinds. “SuperBlocked” può essere utilizzato due volte da ciascun allenatore e ti consente di contrastare un altro allenatore impedendogli di incorporare un talento emergente nella sua squadra nonostante abbia cambiato la sua panchina.

Così la RTBF promette una stagione ““Accattivante e ineguagliabile”corto “Un'esperienza musicale da non perdere!

Una domanda “bonus” per i quattro allenatori

Cosa porta la sedia rossa alla carriera di un artista? legittimità?

bugiardo : “Nel mio caso sì, potrete vedermi diversamente dopo questo spettacolo.”

da: “Non importa il nostro background, possiamo avere cose da dire. È una conferma. È sicuramente qualcosa che può avere un impatto sulla carriera.”

PJ Scott: “Nel mio caso è un'altra tappa della mia carriera. Questo permette ad un artista conosciuto da un certo pubblico di farsi conoscere dal grande pubblico, un altro pubblico che forse non avrebbe mai raggiunto. Non è solo trendy, ma è anche un'esperienza con artisti che avere qualcosa da condividere.”

Christoph Willem: “Quando siamo in cattedra, il pubblico che ci conosce come artisti può scoprire la personalità che abbiamo nella vita di tutti i giorni, a differenza dei tradizionali programmi televisivi impersonali. È importante potersi esprimere in qualcosa che si conosce come la musica, e saper meglio capire cosa stai facendo come artista.”