Meghan e il principe Harry si prendono gioco delle star più grandi

Il 7 gennaio, l'élite di Hollywood si è riunita al Beverly Hilton Hotel per l'evento Palle d'oro 2024. Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Bradley Cooper, Natalie Portman… le più grandi star hanno risposto alla chiamata. Di fronte a questi illustri ospiti, JEhi KoiIl cerimoniere della serata ha parlato più volte con il Duca e la Duchessa di Sussex. “Si scopre che il principe Harry e Meghan Markle continueranno a essere pagati Milioni di dollari per non aver fatto nulla -Solo tramite Netflix. Ha detto prima. L'asta ricorda quella consegnata nella serie Uomo amante della vita familiare.

Il nuovo video umoristico del principe Harry giura

Poi il comico lo ha fatto di nuovo durante lo spettacolo Successione. “Una serie brillante su una famiglia ricca, bianca, disfunzionale e dominata dalla cospirazione – oh no, quello è The Crown, quello è The Crown, mi dispiace. Lo ha annunciato per la prima volta prima di elogiare la performance di Imelda Staunton nella serie britannica. “La sua immagine della regina era così bella che il principe Harry la chiamò e le chiese dei soldi. Disse sarcasticamente. Anche Meghan Markle è stata invitata ai Golden Globe per accompagnarla Equipaggio della serie abitoMa lei ha preferito fare marcia indietro, secondo i media americani Pagina sei.