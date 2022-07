Il motivo sfacciato per ritardare il giubileo di Elisabetta II è stato rivelato

popolo e re

Il Duca e la Duchessa di Sussex avevano altre priorità.

Scena logica. Il 2 giugno le telecamere non hanno perso la sequenza in cui Meghan Markle ha rivolto la parola “shh! Complice dei figli di Zara Phillips e Peter Phillips a margine di Trooping the Colour”. scene.

“in modalità di scatto”

Si scopre che l’ex attrice e il principe Harry non sono arrivati ​​a Buckingham Palace in tempo. “Gli ha fatto questo segno per chiedergli di non dire che sono arrivati ​​in ritardo, perché i bambini ridevano”un esperto reale scivolò dentro quaggiù. la ragione ? I Sussex sono stati catturati dalle loro riprese per Netflix, la piattaforma su cui hanno stipulato l’accordo XXL. Erano già in modalità di scatto. L’equipaggio ha fotografato felicemente e ampiamente Harry e Meghan che si preparavano per andare alla parata militare., abbiamo aggiunto. Un modo per sfruttare il loro tenue attaccamento alla famiglia reale britannica.