“Il momento terribile è arrivato”: tra le lacrime, il commosso addio di Benedict Debray a Tepic

Venerdì scorso ha annunciato che avrebbe lasciato la RTBF. Prima che se ne rendesse conto, si sarebbe unita allo spettacolo mattutino NRJ Belgium (con JerM e Tanguy) all’inizio del prossimo anno accademico, in sostituzione di Julie Tatton – che fu presto sostituita da Wendy – che era entrata in politica. Giovedì pomeriggio è stato quindi il momento giusto per salutare su Radio Tepic Benedict Deprez che ha già parlato nelle nostre rubriche.

“Ecco qua, questo momento famoso e terrificante è arrivato…Ho iniziato ad essere molto emotivo. Queste sono le mie ultime ore in onda su Tebaek Channel. Tu ed io abbiamo parlato molto da stamattina. Non è facile dire addio. E’ la pagina che si gira. Ma questi 11 anni trascorsi al tuo fianco rimarranno per sempre impressi nella mia memoria e nel mio cuore. Mi hai visto e sentito diventare moglie e madre. Abbiamo parlato di musica, abbiamo discusso, ci siamo evoluti. Abbiamo vissuto momenti molto belli: nascite, matrimoni, dichiarazioni d’amore e di amicizia. “Senza dimenticare le “battute belle e pessime (sorriso)”

“Auntie” conclude per gli ascoltatori, sempre commossi sull’aria di Tepic (finirà per piangere), prima di citare tutti coloro che l’hanno aiutata, sostenuta o accompagnata nella RTBF ma anche il suo sostituto, Tanguy Hurel. “Abbiamo anche avuto duri colpi e rotture. Lutto, preoccupazioni per la salute. Ma abbiamo vissuto tutti questi momenti insieme. E tutto questo con gentilezza. Dio sa che ne abbiamo bisogno più che mai. La fiducia che avete riposto in me in questi anni non ha prezzo. Molte volte mi ringrazi per averti accompagnato, ma per tutto questo sono io che ti ringrazio. Grazie.”

Il suo amico televisivo, Jeremy Bice, gli manda un dolce messaggio sulle reti “Tantine per sempre” Chi è con lui?Legati per sempre.” “Sei una donna meravigliosa. Un nativo. sincero. Tutti coloro che hanno la fortuna di incrociare il tuo cammino riceveranno quest’onda di vibrazioni positive che diffondi. Un bacione, Penny.»

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire Qui.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire Qui.