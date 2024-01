Ecco come sarà l’apertura del parco Super Nintendo World in Florida nel 2025

La Universal ha annunciato l'apertura di una nuova sezione del suo parco a tema Epic Universe a Orlando, in Florida. Sarà dedicato a Mario, il famoso eroe Nintendo.

Dopo Osaka in Giappone e Los Angeles in California, nel 2025 verrà inaugurato anche negli Stati Uniti un parco a tema dedicato a Mario. A differenza del primo, nel 2025 aprirà sulla costa orientale il Super Nintendo World. Orlando, Florida.

Immagine concettuale del futuro Super Nintendo World Park previsto nel 2025 a Orlando (Florida). -in tutto il mondo

Questo annuncio è stato condiviso dall'account X di Nintendo of America (Twitter) martedì 30 gennaio. Nel dettaglio, Super Nintendo World sarà uno dei cinque universi di un nuovo complesso chiamato Universal Epic Universe.

Montagne russe di Donkey Kong Country

Sono state fornite pochissime informazioni sulle attività di questo nuovo parco a tema Mario World. Ma secondo la breve descrizione Sito globaleÈ molto probabile che troverai le stesse attività del parco originale di Osaka o di quelle della California.

Pertanto, le corse di kart sono ispirate al gioco Mario Kart – che Tech&Co ha potuto testare in Giappone – dovrebbe essere lì. Oltre a un'area di attrazione ancora in costruzione nei due ex parchi, secondo lui Gioco investigativo: Un ottovolante nello spirito del titolo Il paese di Donkey Kong. Sono tutti circondati da negozi pieni di oggetti che portano l'immagine dei personaggi della licenza.

Immagine concettuale del futuro parco a tema Super Nintendo World previsto nel 2025 a Orlando, in Florida. -in tutto il mondo

Oltre a Mario World, il complesso Universal Epic Universe permetterà ai visitatori di scoprire un mondo fantastico e un mondo più oscuro: Celestial Park e Dark Universe. Gli altri due spazi saranno dedicati alla saga di Harry Potter e ai film d'animazione sui draghi.

L'ambiente di Harry Potter sarà caratterizzato da un'ambientazione parigina degli anni '20 e da un'ambientazione del Ministero della Magia britannico degli anni '90 per esplorare diverse comunità magiche internazionali. Per Dragon lo spazio assumerà la forma e i colori delle Isole Vichinghe.