The Rock annuncia il suo ritorno in WWE esprimendo un desiderio

Durante le vacanze, The Rock (Dwayne Johnson) ha partecipato a un'attività Esprimi un desiderio per esaudire tanti desideri ai bambini che volevano incontrarlo.

Ha pubblicato diversi post sui social per dare risalto all'evento e agli incontri con i bambini. Un post ha attirato l'attenzione dei fan del wrestling quando ha incontrato il quindicenne Jayden, un grande fan del wrestling e di The Rock.

I due hanno avuto modo di chiacchierare e The Rock ha spiegato di avergli rivelato un segreto riguardo un suo possibile ritorno in WWE:

Gli ha raccontato un piccolo segreto che potrebbe o meno coinvolgere un ragazzo che tornerà in WWE per dare loro SmackDown [une raclée] “Ogni asino ha le sue caramelle.”

È ancora impossibile sapere se The Rock tornerà effettivamente in WWE per il prossimo grande spettacolo. Con questa affermazione la suspense diventa reale e Jayden è l'unico a conoscere questo grande segreto sul ritorno di The Rock in WWE.

L'ultimo ritorno di The Rock in WWE è avvenuto nell'episodio di SmackDown del 15 settembre 2023 durante un'apparizione speciale con Pat McAfee mentre i due erano nella stessa città per un evento di football americano.

Fonte immagine: @TheRock