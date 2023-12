Mimi Mathie, 61 anni, è una delle attrici più importanti del cinema francese. Il suo talento per la settima arte è già evidente in ciascuna delle produzioni in cui si è esibita. Il più simbolico di essi è senza dubbio Giuseppina, l'angelo custode. Trasmesso per molti anni su TF1, questo fantasy attira ancora il pubblico. Si sta anche preparando a tornare domani per un episodio appositamente a tema natalizio. Dobbiamo credere che il suo lavoro rappresenti molto nella vita di questa attrice eccezionale. Ciò non gli impedisce talvolta di discutere alcuni dettagli della sua vita privata. Questo è esattamente quello che è successo nel 2019, quando ha parlato del suo intervento di chirurgia plastica. ” L'ho usato per la riduzione del seno “L’ho confessato ai nostri colleghi di Téléstar.

Mimi Mathi vola per aiutare Nora “Capisco che lo facciamo per sentirci meglio, ma a piccole dosiLei continua. Avrei potuto ricostruire tutto, ma dovevo fare i lavori di fondazione della casa. “È un progetto troppo grande, ci ho rinunciato.”. Mimi Mathi sarà in un nuovo episodio domani Giuseppina, angelo custode. Intitolato Canta della tua vita, quest'ultimo permetterà a Josephine di dare una mano al grazioso centro vacanze gestito da Nora. Sembra che il lavoro non stia andando bene per questa donna perché i ragazzini cattivi stanno rendendo la vita un inferno a tutti lì. Le cose non migliorano nemmeno quando l'ispettore del ministero minaccia di chiudere il centro. Josephine, Angelo custode: Mimi Mathi in un nuovo episodio domani su TF1 Solo un miracolo potrà salvare il centro vacanze, perché dall'arrivo dell'ispettore sembra che i dadi siano stati lanciati. Tuttavia, questo senza tenere conto dei talenti nascosti di Josephine. Pertanto, non esiterà nuovamente a usare la magia per riportare le opere di Nora come erano prima. La persona che Mimi Mathi Le sue caratteristiche richiederanno anche l'aiuto di Jill per superare questo grave problema. State tranquilli, i colpi di scena saranno all'altezza delle vostre aspettative. In altre parole, non rimarrete delusi da questo speciale di Natale per Josephine, l'angelo custode. Recentemente è stato proiettato un film documentario dal titolo “ Mimi Mathi a grandezza naturale » Un programma dedicato specificamente all'attrice, tra gli altri, andrà in onda su TF1 alle 22:55. READ A sua volta, Monica Lewinsky vuole che Beyoncé cambi i suoi testi in una delle sue canzoni

