The Maëlys Affair – Day One: “Essere la madre di Nordahl è una difficoltà incommensurabile”, respira Christian Lelandes

La madre di Nordal Landis, Christian Lelandis, ha detto lunedì che non aveva più “il diritto alla vita” ed era stata “umiliata ovunque” da quando suo figlio era stato coinvolto nella morte dei giovani.

“Essere la madre di Nordahl Lelandais è una difficoltà incalcolabile, siamo respinti da ogni parte, siamo offesi da ogni parte e io non ho il diritto di vivere”, ha detto Christian Lelandi alla Corte d’assise dell’Isère che stava giudicando suo figlio. Da lunedì.

“Se sto ancora in piedi è perché ho i miei figli e un nipote, ma non ho il diritto di vivere, non ho il diritto di sorridere, non ho il diritto di non fare nulla”Ha proseguito alla fine della sua testimonianza, durante la quale la 73enne si è ritirata sotto il peso delle domande per più di un’ora.

Successivamente, Nordal ha invitato Lelande a rispondere, considerando che le domande poste alla madre e all’ex sorellastra erano “difficili”. “A volte è come se venissero giudicati, ‘Perché ami tuo figlio?'” “È una domanda difficile”. lamentato. La sua sorellastra era stata interrogata poco prima su cosa avrebbe voluto dire all’imputato, al quale aveva risposto: “Sono qui”.

Nordal Lelande deve rispondere agli investigatori della morte del giovane Myles de Araujo, scomparso durante un matrimonio nell’agosto 2017 e da allora ha confessato di averlo ucciso “involontariamente”, dice.

Già condannato a Chambery nel maggio 2021 a 20 anni di carcere per l’omicidio del giovane soldato Arthur Noir, rischia l’ergastolo.