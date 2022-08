The Fifty: un reality show ispirato a “Squid Game” su RTL

Chi giocherà alla fine giocherà bene”. Questo lo slogan di questo nuovo reality show che sbarcherà su W9 ma che i belgi potranno seguire sulla piattaforma di streaming gratuita RTL-TVi, RTLPlay, Dal 5 settembre. O quando un reality show d’amore è direttamente ispirato da un dramma sudcoreano gioco dei calamariche è stato un grande successo su Netflix.

il suo nome ? cinquanta. perché ? Perché ci saranno cinquanta giocatori già noti agli spettatori, tra cui la belga Amelie Nitin, l’iconico personaggio di inserzionista Dopo aver partecipato alla stagione 4 di storia segreta su TF1. Ma anche un altro belga: Aurelie Dutremont, rivelato in L’isola della verità, angeli e altri Il popolo di Marsiglia.

per quanto riguarda MarsigliaAltri candidati faranno parte di questo “gioco del calamaro”. A cominciare dalla protagonista indiscussa di questo reality, Maifa Ghannam. Ehi, proprio come un influencer L’attrice Mila Yasmine, ha anche accettato di partecipare a questo nuovo gioco W9. Il resto del cast sono Simon Castaldi (figlio di Benjamin), Nouri e Camilla D. storia segreta o Aspetto Jessica Errero e Greg Yega des Marsiglia.

In programma: confronti nelle prove in gioco dei calamari (gioco di corda, 1/2/3 di sole ecc.) per vincere fino a 50.000 euro. Ogni giorno, nella piazza del castello di Bertichères, a Chaumont-en-Vexin, nell’Oise, si disputerà una partita ad eliminazione – non fatale a differenza della serie, ovviamente. I candidati saranno isolati lì. Ogni partita si conclude con una votazione finale e una cerimonia di eliminazione. Specifiche W9, che forniscono anche agli spettatori un’app che consente loro di supportare il loro giocatore preferito. I giocatori perdenti in una partita vedono il loro destino nelle mani dei giocatori vincitori… che possono salvarne solo uno o pochi”.