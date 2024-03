Kate e William si stanno ormai ritirando dal mondo: questa è la residenza di campagna ben nascosta dove si sono stabiliti

Dopo la tempesta c'è la calma. La famiglia Windsor ora è alla ricerca di pace e tranquillità affinché Kate possa continuare le cure e riposare in pace. Un rifugio in campagna, in una tenuta impenetrabile. ““Vogliono chiudersi fuori dal mondo.”“Hanno bisogno di trascorrere del tempo con la famiglia. Non parteciperanno alle celebrazioni pasquali la prossima settimana”, ha detto al Times una fonte vicina alla famiglia.

Come Kate è stata costretta a rivelare di avere il cancro: la mancanza di trasparenza “ha incoraggiato le persone a diventare fotografi cittadini”

I media britannici hanno riferito che Anmer Hall era la loro residenza di campagna preferita. Costruita nel 1802, la casa in stile georgiano fa parte della tenuta di 20.000 acri di Sandringham, dove vivono anche il re Carlo e la regina Camilla. Il palazzo è composto da dieci camere da letto, una piscina e un campo da tennis, e il suo valore è stimato in… 30 milioni di sterline (ovvero 34,5 milioni di euro). Questo è un regalo di nozze dato al Duca e alla Duchessa di Cambridge dalla Regina Elisabetta per il loro matrimonio.

Nel 2015, Kate e William hanno effettuato un'importante ristrutturazione da 1,7 milioni di sterline, pagata dalla Regina.

Il luogo è tenuto il più segreto possibile dalla famiglia reale e sappiamo solo come appare dall'esterno. Ma è qui che Kate e William sono stati rinchiusi durante la crisi del coronavirus, e in quel periodo il pubblico ha potuto vedere frammenti interni durante le interviste video del principe William, in particolare. Un video in cui diamo uno sguardo alle pareti color crema dell'ufficio del principe con tende avorio.

Il 23 aprile 2020, la coppia è apparsa sulla soglia con i loro tre figli anche ad Applaud for Carers, una serie andata in onda su Big Night In della BBC One.