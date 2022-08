25 anni dalla morte di Diana: il pompiere che ha cercato di salvarla rivela le sue ultime parole

La vita si è rotta all’età di 36 anni. 25 anni fa, quest’anno, la “Principessa di Cuori” è morta nel tunnel del Pont de l’Alma con i paparazzi al suo seguito. A margine di questo triste anniversario, sono ricomparse le ultime parole di Lady Di.

“L’ho presa per mano”

La sera del 31 agosto, il sergente dei vigili del fuoco Xavier Gormelon e la sua squadra hanno chiamato il luogo dell’incidente e hanno assistito agli ultimi momenti di chiarezza dei passeggeri. “Era così arrabbiato, stava cercando di voltarsi, borbottando in inglese. Non capivo cosa stesse dicendo, ma ho chiesto alla squadra di pronto intervento di salvarlo”.i francesi hanno spiegato per la prima volta di Trevor Rhys-Jones, la guardia del corpo della principessa, in mail giornaliera.

Diana Spencer, tra la vita e la morte al fianco di Dodi Al Fayed, sussurra il suo ultimo giudizio. “Ha parlato in inglese e ha detto: Oh mio Dio, cosa è successo? “ Segreto nel quotidiano britannico. “Ho capito quelle parole, quindi ho cercato di calmarlo. Gli ho tenuto la mano. Poi sono subentrati gli altri. È successo tutto in due o tre minuti”.Ha aggiunto. “Le ho massaggiato il cuore e pochi secondi dopo ha ricominciato a respirare. Ad essere sincero, pensavo che sarebbe sopravvissuta. (…) All’epoca, quando era in ambulanza, era viva e mi aspettavo che vivesse. Ma in seguito ho saputo che era morta in ospedale. È stato molto fastidioso”. Ha detto in un’altra intervista a Sole.

L’ex moglie del principe Carlo è morta due ore dopo essere arrivata all’ospedale Petit-Salpétrière nel 13° arrondissement della capitale.