L’ultima squadra di “Fort Boyard” non ha brillato, i netizen si sono ribellati

Sabato 20 luglio, gli spettatori hanno fissato un appuntamento con “Fort Boyard” su France 2. È un programma che potresti aver seguito su Tipik, venerdì.







La squadra serale era composta da Mesmer, Caroline Margardon di “Case Wrapped”, Miss France Faimalama Chaves, Musa Niang di “Koh Lanta”, Philippe Cavervier ed Edgar Eve, entrambi comici.

Con quattro chiavi su sette nella prima raffica di prove e un indizio nel secondo colpo, la squadra non è riuscita a distinguersi. Come ha notato più volte Olivier Maine durante lo spettacolo: “Non ho l’impressione che si parli a sufficienza”, ha detto in particolare, come riportato da TV Mag.

Anche padre Firas è andato lì con il suo commento, affrontando Caroline Margardon: “C’è davvero una grande qualità nella tua squadra, ovvero che fallisci sempre”.

Dopo aver trovato la famosa parola in codice che permette ai boiardi di cadere, si incontra un malinteso, soprattutto con le palle che verranno appoggiate a terra. Con 30 secondi rimasti per raccogliere le preziose monete d’oro, la squadra ha raccolto 7.546 euro, l’importo peggiore raggiunto durante questa stagione.

Sui social i netizen non hanno mancato di indicare il livello della squadra, soprattutto nei commenti a un post di Facebook. “Così frustrato da questa squadra che pensavo sarebbe venuto in vacanza”, “Non era una squadra, mi dispiace”, “Squadra disastrosa”, “Squadra peggiore di sempre” o anche “Che squadra di armi ha rotto. Mai visto prima C’è chi, se rifiuta tutte le prove, resta a casa. Si gioca per le associazioni, non per mettersi in mostra”.

Non sono sicuro che i nostri stand di una notte ci riproveranno l’anno prossimo!