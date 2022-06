Ofili Fontana onora la madre scomparsa

« Un secondo, un minuto, un giorno, una settimana, un anno… Cinque anni senza di te, un’eternità… Non credo a niente, non so se sono da qualche parte, ma lo immagino . .. »Con queste dolci parole il messaggio cheOfili Fontana Ha elogiato sua madre, spiegando una delle foto pubblicate sul suo account Instagram. Nella foto, la giornalista dà un caldo bacio alla madre, mentre quest’ultima le mette un sorriso in faccia. Apparentemente è stato arrestato il giorno del suo matrimonio con Vincent Langendres, nel settembre 2016. Nella sua lettera, il giornalista della RTBF ha parlato anche del lutto di Saab: “La ferita è spalancata e non si rimarginerà mai”. ” Fa male, ma l’amore intorno a me aiuta a rendere il dolore più sopportabile… Ci abituiamo sempre a tutto, tranne che alla perdita dei propri cari… Baci nella terra delle stelle… Prima di concludere, ha aggiunto: ti amo infinitamente »

Lo scorso ottobre, nel bel mezzo del mese della prevenzione del cancro al seno, Ofili Fontana è tornato con noi sulla malattia che ha decimato sua madre, nel giugno 2017, quando aveva 62 anni. ” Ho notato dentro di lei dei segni che mi preoccupavano: dimagriva, era più stanca, tossiva. Ho cercato di avvertirlo. Da parte sua, doveva aver intuito che qualcosa non andava e probabilmente aveva paura di quello che potevamo dirle, quindi ha lasciato che le cose si trascinassero per un po’. Ci ha detto. Purtroppo per lei la prognosi era critica e senza appello: cancro al polmone stadio 4, e quindi si era diffuso.