Questo secondo giorno, con suoni più rock e blues, ha attirato molti partecipanti al festival presso il sito Belgacom dove si trova il nuovo palco principale. La giornata è iniziata con Dr. Bruzz di Verviers sul palco della Province de Liège (sito Belgacom), Moab sul palco di rue du Collège e Just Friends sul lato Spirit of 66. Il blues si è stabilito sul posto con energia, pur essendo gentile, voce di Thomas Frank Hopper. Anche gli altri palchi hanno ricevuto la loro parte di frequentatori del festival che vagavano da un luogo all’altro, seguendo rigorosamente il programma previsto. Sabato il tempo era perfetto per permettere agli artisti e agli spettatori di divertirsi.

Per dare il via alla serata, la band di Machiavelli ha infiammato il palco principale suonando brani tratti dal loro ultimo album, Phoenix. Senza dimenticare i loro tubi, che hanno legato fin dall'inizio. Si sono conclusi con una nota nostalgica Lui vola Il che ha semplicemente infiammato il pubblico che lo aspettava con impazienza prima di passare al bis. Il gruppo belga ha acceso il fuoco prima di lasciare il posto agli headliner della seconda giornata, i Rubettes con il cantante originale Alan Williams. "Questo è il mio momento. Sono venuto a vederli. Mi riporta alla mente bei ricordi.", un frequentatore del festival scivola. Per quanto riguarda lo spirito del '66, la sala è rimasta fedele alla sua reputazione ed è stata esaurita sin dall'inizio del festival. La serata si conclude con Antoine Semard di Plateau Hervé che farà ballare i partecipanti al festival fino alle prime ore del mattino.