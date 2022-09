“Tette enormi, facce avvolgenti”: Quando lavorava su RTL-TVI, Agathe Lecaron si sentiva invisibile accanto ad alcuni presentatori

Ritorno misto per Agathi Likaron. Mentre quello Casa dell’asilola rivista che presenta dal 2016, ha ottenuto buoni risultati in France Télévisions (su France 5, France 4 e infine su France 2), la nuova edizione di chef I suoi controlli hanno faticato a impressionare gli spettatori di Channel Two in Francia. Il primo episodio ha raccolto solo 1,88 milioni di telespettatori francesi, mentre il secondo episodio ha raccolto 1,55 milioni di telespettatori. Risultati molto scarsi, portando Francia 2 in coda ai primi 3 programmi di martedì sera. “Raggiungere questo risultato in questo contesto competitivo, quando non siamo ancora al centro dell’azione, è molto positivo”annuncia Agathe Likaron star della tv Prima di aggiungere, fidati:“Il pubblico dello spettacolo è molto più piccolo della media dei box e le donne ci hanno seguito”.

RTL-TVI? sorella “Anni d’autunno”

Prima di avere una carriera di successo in Francia, Agathe Likaron si è fatta tagliare i denti in Belgio. Prima su NRJ, poi su AB3 e infine su RTL-TVI. Un periodo in cui non conservi solo bei ricordi. In un’intervista rilasciata a FichiQ, la conduttrice è arrivata addirittura a definire la sua carriera su RTL-TVI come “anni di sciolto“. Come dice lei sui media francesi, si sentiva invisibile accanto agli ex scomparsi che ancora girano sul canale privato, queste emittenti”.Con tette enormi, facce avvolte“, come dici.”Non ho ricevuto niente. Una volta che ho avuto il processo di casting, mi è stato detto che sembrava una cagna. Un giorno, un capo mi spiegò che non ero famoso e che non l’avrei mai fatto in Belgio.“

Fortunatamente, la maionese sta migliorando sul piccolo schermo francese. su TF1 con Serata Santasulla M6 con Capo superiore Soprattutto su France Télévisions con Casa dell’asilo o bello e buonoDue programmi sono ancora offerti oggi.