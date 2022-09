“È un momento speciale”: Julien Doré è stato profondamente commosso dalla performance di un talento in “The Voice Kids”

Tornare o no? Quando era un allenatore I ragazzi della voce Scoprendo che un giovane talento ha scelto di eseguire una canzone del suo gruppo durante i Blinds, è difficile non romperlo. Julien Doré è l’esempio perfetto. Questo sabato, giorno TF1, cantante lac Mi sono innamorato di Léa, la candidata di 9 anni che ha scelto di giocare noiUna delle ultime canzoni di successo del suo idolo. “Ho scelto questa canzone perché parla di uomini disposti a distruggere la natura per fare soldi. Questo è un argomento importante per me. È importante prendersi cura del pianeta‘, spiega Leah che era accompagnata da suo padre alla chitarra.

Fin dalle prime parole, Julien Doré non è rimasto indifferente. Non ci volle molto perché si girasse e ammirasse la performance del giovane fan. “È un momento speciale. Sicuramente, c’è una vera sorpresa per me“, Egli ha detto. “Qualche tempo fa, quando ho scritto e composto questa canzone, non potevo immaginare per un secondo che questo ritornello avrebbe significato qualcosa dopo un po’. Perché quando scrivo questa canzone, penso semplicemente alla tua generazione, ai bambini della tua età. Auguro loro, nel miglior modo possibile, di assicurarsi che il mondo in cui creerai sia il più bello possibile.“

Non sorprende che Léa abbia scelto di unirsi al cast di Julien Doré. Un’opportunità per un allenatore di cantare un coro noi In duetto con il candidato. “Voglio fare una foto, sono così belli‘, Louane si accende di fronte a un’esibizione improvvisata.