Liquida inaspettatamente il milione di dollari che Amber Heard ha pagato

Una scelta generosa… Dopo aver combattuto una dura battaglia legale in tribunale, Johnny Depp e Amber Heard hanno raggiunto un accordo. È stata proprio l’attrice ad annunciare la volontà di porre fine all’appello per diffamazione contro l’ex marito. Dopo aver riflettuto a lungo, ho preso la difficile decisione di concludere un accordo.La star ha scritto su Instagram, senza specificare i termini finanziari. L’attrice 36enne aveva inizialmente impugnato la sentenza, emessa a giugno. A quel tempo, le fu ordinato di pagare $ 10 milioni a Johnny Depp, che dovette pagarle $ 2 milioni. Alla fine, l’attore ha guadagnato $ 1 milione diversi mesi dopo la fine del processo farsa. secondo TMZAmber Heard è riuscita a pagare questa cifra grazie alla sua compagnia assicurativa, che però all’inizio si è rifiutata di aiutarlo. E mentre si dice che sia rovinato, Johnny Depp avrebbe deciso di non tenere per sé quel milione di dollari… Ma donateli alle associazioni. Secondo i nostri colleghi, infatti, l’attore aveva scelto cinque organizzazioni che avrebbero ricevuto tutte 200.000 dollari. Innanzitutto c’è la Make-A-Film Foundation, che lo consente “Per i giovani a cui è stata diagnosticata una malattia grave o terminale, la possibilità di utilizzare i media come potente strumento di espressione”. Ma anche The Painted Turtle, che propone campi vacanza “Bambini con malattie croniche pericolose per la vita”. (…)

