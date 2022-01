Test Redmi Smart Band Pro: sensore di attività widescreen Amoled e sensore SpO2 a basso prezzo

Redmi Smart Band Pro lo fa in modo completo con non meno di 110 attività sportive supportate! Tuttavia, diventa subito chiaro che i parametri registrati si riducono principalmente alla durata e alla frequenza cardiaca. Non viene preso in considerazione il numero di lunghezze di nuoto, il numero di corse, ecc. Pertanto questa grande quantità di sport viene utilizzata più per la corretta distribuzione delle nostre attività che per l’analisi di ciascuna di esse.

Le informazioni visualizzate nell’app una volta svolta l’attività consentono comunque di saperne di più. Le corse ciclistiche o pedonali, ad esempio, sono suddivise in segmenti per visualizzare meglio la velocità media in ciascuna di esse, ma è ancora abbastanza breve. La maggior parte degli sportivi preferisce trasformarsi in un orologio sportivo, più specializzato.

Quest’ultimo porta spesso un chip GPS che lo Smart Band Pro non ha – niente di insolito per un sensore a un prezzo così basso. Quindi questo dipende dal GPS dello smartphone, che deve essere portato con sé.

Per quanto riguarda la misurazione della frequenza cardiaca, c’è una buona precisione durante le attività di resistenza e il margine di errore durante i nostri test è solo dello 0,6% rispetto alla fascia toracica Polar H10 che utilizziamo in rif. Il margine raddoppia durante la corsa a intervalli (1,2%), indicando una minore precisione della misurazione quando le variazioni della frequenza cardiaca sono numerose e improvvise. Senza eguagliare la precisione ottenuta con la fascia toracica, la curva ottenuta è molto buona, rilevando bene i cambi di tempo. Gli atleti regolari non saranno necessariamente contenti, ma è comunque una bella sorpresa.