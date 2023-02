Dove trovare la console al miglior prezzo questa settimana in Belgio?

Xbox Series X: un’esperienza di gioco eccezionale

L’ultima generazione di console di gioco di Microsoft, Xbox Xbox X È considerata la Xbox più veloce e potente mai realizzata dal produttore americano. Con 12 teraflop di potenza grafica, DirectX Ray Tracing e un’unità a stato solido da 1 TB dedicata, Xbox Series X offre ai giocatori velocità, fluidità e prestazioni incredibili. I giocatori saranno travolti dall’esperienza di gioco completamente immersiva offerta da Xbox Series X. Ciò è possibile grazie alla grafica ultra realistica dei giochi, in qualità 4K, ma anche attraverso l’audio spaziale e un controller wireless. 2. Con Xbox Series X, puoi accedere al catalogo di videogiochi delle ultime 4 generazioni di Xbox. Tra questi troviamo il leggendario Call of Duty Modern Warfare II, Gotham Knights, Resident Evil, Lego Star Wars The Skywalker Saga, Tomb Raider, Final Fantasy o persino FIFA23.

Come ottenere Xbox Series X in Belgio?

Non vedevi l’ora che arrivasse la console di gioco Xbox Series X da molto tempo? Approfitta del fatto che sia di nuovo disponibile per renderti felice del tuo acquisto. È attualmente disponibile sul sito Web ufficiale di Microsoft per € 499,99 in un pacchetto che include la console di gioco Xbox Series X, il controller wireless Xbox e il cavo HDMI ad alta velocità.. Approfittane subito, le scorte si stanno esaurendo in fretta!