Test Oppo Find X5 Pro: il nuovo benchmark per smartphone premium?

Abbiamo testato l’Oppo Find X5 Pro. Design, display, prestazioni, immagine, autonomia, ti diciamo cosa vale davvero nel nostro test.

Come dice il noto proverbio, non è mai troppo tardi per testare l’Oppo Find X5 Pro. dopo Naviga con lui tra le onde a Barcellona, L’ammiraglia Oppo si è fermata al quartier generale di IDBOOX.

Abbiamo passato del tempo con lui e ti abbiamo detto tutto ciò che devi sapere nel nostro test.

Oppo Find X5 Pro – Progetta dal futuro

Iniziamo con il design. l’Oppo Trova X5 Pro Attira immediatamente l’attenzione grazie al suo enorme schermo da 6,7 ​​pollici con bordi curvi. Il retro dello smartphone non punta.

Abbiamo ricevuto il modulo nero in redazione. Astuccio in porcellana con effetto specchio metallico. Questa versione è fantastica. Il suo modulo immagine, modellato nello chassis, gli conferisce un aspetto impressionante. Noi adoriamo!

Nonostante la sua bellezza, questo purtroppo non impedisce a questo guscio di amare le impronte digitali. La sua consistenza molto morbida lo rende anche molto scivoloso. L’Oppo Find X5 Pro è una vera saponetta che vuoi solo toglierti di mano.

Sarà anche criticato per il suo peso piuttosto elevato. Pesa 218 grammi. Lo sentirai rapidamente nel palmo della tua mano, soprattutto perché buona parte del peso è a livello della fotocamera. Sentiamo un vero squilibrio quando vogliamo sbloccarlo con il lettore di impronte nella parte inferiore dello schermo.

Schermo brillante a 120 Hz

Come abbiamo detto sopra, ilOppo Trova X5 Pro Ha una dimensione dello schermo di 6,7 pollici. È un pannello AMOLED LTPO 2.0. Per la cronaca, consente allo smartphone di impostare la frequenza di aggiornamento tra 1Hz e 120Hz a seconda del contenuto visualizzato per risparmiare batteria.

La definizione è all’altezza di WQHD+ (3216 x 1440 pixel) ma sempre per ridurre il consumo energetico, lo schermo è impostato di default su FullHD+.

Non si può tornare indietro per la qualità degli schermi AMOLED. I colori esplodono e rimaniamo stupiti quando guardiamo video o foto.

Nello specifico, non avrete problemi a visualizzarlo all’aperto perché il pannello raggiunge un picco di luminosità di 1.300 nits. Siamo riusciti a smontare il suo schermo senza problemi anche alla luce diretta del sole.

Offerte

l’Oppo Trova X5 Pro Presenta un vero mostro sotto il suo scafo. È alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Questo chip concorrente è supportato da 12 GB di memoria DDR5 e 256 GB di memoria UFS 3.1. Si noti che questo spazio di archiviazione non è espandibile. Il doppio slot ospita solo schede nanoSIM.

unn è il migliore sul mercato in questo momento. Call of Duty Mobile viene lanciato con una grafica specifica di altissimo livello e un frame rate elevato. Per quest’ultimo, puoi passare a un livello più alto senza sentirti lento.

Anche l’effetto Geshin altamente ottimizzato funziona senza problemi con le impostazioni impostate su un livello medio. Il gioco si rifiuta di andare oltre. Lo smartphone tende a scaldarsi un po’ a livello della fotocamera, ma questo non ti impedisce di giocare.

In termini di suono, Find X5 Pro ha altoparlanti potenti e ben bilanciati.

indipendenza

Oppo non ha esitato a installare una batteria da 5.000 mAh nel suo smartphone. Possiamo dire grazie. Grazie a lei, Find X5 Pro dura una buona lunga giornata. Difficilmente andrai oltre, soprattutto se sei un grande consumatore di videogiochi e un appassionato di foto.

Durante i test, abbiamo eseguito una sessione di riprese continue per 1 ora che ha consumato circa il 35% della batteria ed era molto calda. Il resto dipenderà dalla tua gola per i videogiochi.

Call of Duty consuma il 5% della batteria in 20 minuti. Geshin Impact è più avido. Pompa l’8% della batteria per la stessa durata.

Puoi contare su una ricarica cablata da 80 W per dargli qualche respiro in pochissimo tempo. La tecnologia SuperVooc ricarica la batteria al 100% in soli 37 minuti.

Include anche la tecnologia di ricarica wireless da 50 W, ma per sfruttare questa velocità, dovrai procurarti il ​​caricabatterie AirVooc prodotto dal produttore.

Trova X5 Pro – il nuovo re della fotografia?

Oppo vuole diventare il nuovo riferimento in termini di fotografia da smartphone e ha utilizzato mezzi importanti per raggiungere il suo obiettivo. Citeremo prima il suo chip Marisilicon X. Sviluppato internamente, è interamente dedicato all’elaborazione delle immagini.

L’Oppo Find X5 Pro funge anche da novità in termini di fotocamere. Lo smartphone include un sensore principale Sony IMX 766 da 50 MP con stabilizzazione a 5 assi e un ultra grandangolo IMX 766 da 50 MP con correzione della distorsione.

Un teleobiettivo da 13 MP con zoom ottico X2 completa il quadro. Nella parte anteriore è presente un sensore selfie da 32 MP.

Oppo ha trovato la ricetta giusta. La sua collaborazione con Hasselblad è vantaggiosa. Le foto diurne sono stupende con dettagli impressionanti e impressionanti. Il dispositivo gioca con i contrasti e migliora i colori rimanendo nel raggio della realtà. Alcune delle immagini sono sorprendenti ea volte gli oggetti sembrano risaltare dallo sfondo.

Abbiamo appena notato delle piccole esitazioni nella gestione della luminosità in situazioni difficili. Siamo riusciti a correggere la situazione tornandoci più volte.

L’interfaccia offre un gran numero di filtri disponibili anche in modalità ultra grandangolare e ritratto. Alcuni sono molto divertenti. Cambiano completamente la percezione dell’immagine. Ti abbiamo fornito alcuni esempi di seguito.

Specialista in ritrattistica

Find X5 Pro offre lo zoom ottico X2 e quindi passa all’ibrido in X5 volte e fino a X10 in modalità digitale. Può sembrare limitato rispetto ad altri smartphone ma Cerca l’X5 Pro Esegue ingrandimenti di qualità molto superiore alla media. Gli scatti sono puliti con un alto livello di dettaglio.

L’ultra grandangolo mantiene la stessa gamma di colori del sensore principale. C’è una leggera diminuzione del livello di luminosità rispetto al sensore principale. L’algoritmo corregge facilmente le distorsioni su entrambi i lati.

Anche la modalità ritratto non delude. Niente lo spaventa. All’aperto, al chiuso o al buio, è efficace. Accetta la sfida di contorni complessi in tutte le circostanze. L’effetto di profondità è ben evidenziato, i ritagli sono nitidi e la sfocatura dello sfondo è ben gestita. La modalità Ritratto è una delle modalità più potenti che abbiamo potuto testare.

Anche l’Oppo Find X5 Pro non delude con gli scatti notturni. Abbiamo potuto testarlo a Barcellona durante il MWC. Lo smartphone rende gli scatti con il minimo rumore pur mantenendo un alto livello di dettaglio. Non distorce i colori ma gestisce sorgenti luminose difficili come l’illuminazione urbana.

Un’ultima parola sul video. L’Oppo Find X5 Pro può scattare con una risoluzione 4K a 30 o 60 fotogrammi al secondo. Preferiamo rimanere a 30fps, per mantenere l’efficacia dell’installer. Una menzione speciale è riservata alla messa a fuoco ultrarapida quando si cambiano gli scatti.

Oppo Find X5 Pro: cosa pensiamo

con il Cerca l’X5 ProOppo punta all’eccellenza e non è lontano dal raggiungerla.

Sottolinea la sua differenza con il design insolito e le ottime finiture. Il suo schermo AMOLED è in modalità di visualizzazione completa anche con luce solare abbagliante. Il processore Snapdragon 8 Gen 1 e 12 GB di potenza ti danno abbastanza potenza per fare quello che vuoi.

Lo smartphone è eccellente anche nelle immagini. Infine, si ricarica in soli 37 minuti. Cos’altro. Find X5 Pro può fare tutto questo e funziona perfettamente.

Possiamo biasimarlo per un bel po’ di cose tranne forse per il suo prezzo. Oppo Find X5 Pro viene venduto a 1.299 euro.

L’Oppo Find X5 Pro è un punto fermo nella categoria premium ed è in lizza per il primo posto.

