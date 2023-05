Allerta dell’ultimo minuto! Una potente tempesta solare colpirà la Terra nelle prossime ore

Marco Hay 09/05/2023 19:44 6 minuti

Un’espulsione di massa coronale dal sole si sta dirigendo verso il nostro pianeta. Tra poche ore avremo uno spettacolo di luci nel cielo artico.

secondo spaceweather.comE Una tempesta geomagnetica da moderata a forte colpirà la Terra nelle prime ore di mercoledì 10 maggio.

Il focus è sull’attività solare, che raggiungerà il picco nel 2024. Infatti, Negli ultimi mesi è stato osservato un aumento della frequenza dei brillamenti solari. Domenica 7 maggio alle 10:54 UTC Un brillamento solare M1.5 di lunga durata ha causato una piccola interruzione di corrente. Gli effetti dell’eruzione vulcanica sono continuati ieri sera, con un picco alle 03:54 UTC, Ciò comporta una perdita di segnali radio – di moderata intensità (R2) – per decine di minuti.

Questo brillamento solare è stato seguito da un’espulsione di massa coronale ancora più intensa dal Sole Che dovrebbe raggiungere la Terra nelle prossime ore. Le conseguenze non sono gravi: cosa c’è da aspettarsi, È uno spettacolo di luci artiche.

L’eruzione di ieri del disco centrale dovrebbe essere diretta sulla Terra, e possibilmente potente: è possibile una tempesta geomagnetica moderata, forte o violenta.

L’arrivo varia da domani in ritardo a mercoledì in ritardo. Stasera pubblicheremo le mappe dell’aurora boreale. pic.twitter.com/UOdcddgGk4 orologio meteorologico spaziale (spacewxwatch) 8 maggio 2023

È importante notare che si tratta di previsioni meteorologiche satellitari Coinvolgente dubbi e soggetto a modifiche, Proprio come le previsioni meteorologiche terrestri. Guida dal Centro di previsione meteorologica spaziale a NOAA Ti farò sapere di più sulla gravità dell’evento.

Bagliore solare ed espulsione di massa coronale

Brillamenti solari Grandi bagliori di radiazione elettromagnetica dal sole Sono emessi dalle macchie solari e raggiungono la Terra alla velocità della luce, il che significa che ne sentiamo gli effetti non appena si verificano, quindi fa male? Questi lampi di luce possono causare malfunzionamenti nelle comunicazioni. Le onde radio vengono interrotte dalla ionizzazione negli strati inferiori della ionosfera.

pace intensità effetti G5 Massimo può causare interruzioni di corrente, gravi danni ai trasformatori, Disturbi diffusi nelle comunicazioni e nella navigazione satellitare, nonché aurore visibili a latitudini molto basse. Sh 4 Intenso può condurre problemi più seri negli impianti elettrici, Disturbi alla navigazione e alle comunicazioni satellitari, aurore visibili anche a basse latitudini. G3 Forte Può portare a fluttuazioni di potenza nelle reti elettriche, difficoltà nel controllo delle reti elettriche, Potenziali effetti sulla navigazione satellitare E il crepuscolo visibile a latitudini inferiori al normale. G2 Moderare può causare crepuscolo più ampio, Tensioni anomale nei sistemi elettrici e possibili effetti sui satelliti in orbita terrestre. Sh 1 piccolo poter avere impatti minori sulle reti elettriche, Piccole fluttuazioni energetiche e aurore visibili alle alte latitudini. Scala G delle tempeste geomagnetiche. Fonte: NOAA / National Geographic: NOAA / National Geographic.

D’altra parte, l’espulsione di massa coronale Consiste in grandi espulsioni di plasma e particelle magnetizzate dal sole che viaggiano lentamente nello spazio. Si verifica spesso in concomitanza con un brillamento solare, come accadrà questa volta. Di conseguenza, sulla Terra potrebbe verificarsi una tempesta geomagnetica, generando principalmente l’aurora boreale, A seconda della sua gravità, malfunzionamenti di sistemi elettrici, segnali GPS e comunicazioni.

Quanto lontano riesci a vedere l’aurora boreale?

Se nelle prossime ore si verifica una tempesta geomagnetica moderata (G2), L’aurora boreale può essere vista in alcune parti degli Stati Uniti. Esempi da New York e Idaho, spiega NOAA.

Le aurore boreali si verificano in entrambi gli emisferi: sono chiamate “settentrionali” nel nord e “astrali” nel sud. Sono causati dalla collisione di elettroni con l’atmosfera superiore della Terra.

E se fosse una forte tempesta geomagnetica (G3), Lampi di luce si diffondono a sud, Il che potrebbe sorprendere i residenti di stati come l’Illinois o l’Oregon, aggiunge la fondazione.