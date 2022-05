Amazon Kindles supporterà finalmente ePub

Gli e-reader di Amazon sono sicuramente molto popolari, ma è un’opzione che manca da anni, ovvero il supporto per il formato più utilizzato nel mondo degli e-book, ePub.

In realtà, I Kindle supportano solo formati proprietariÈ così che Amazon preferisce acquistare libri attraverso il suo negozio. Così, i lettori del colosso dell’e-commerce sostengono il formato .mobi, ereditato dalla società Mobipocket, acquisita da Amazon nel 2005; E. azw, mobi riformulato da amazon.

ePub, che è supportato su Kobo, iPad, Nook o qualsiasi altro e-reader, semplicemente non era compatibile. Ciò che ha spinto gli utenti che volevano aggiungere i propri file sull’e-reader a convertirli. O con la famosa app calibroo con un sito gratuito come Trasformazione.

Ma questo diventerà presto storia. Almeno in qualche modo… Amazon ha già deciso di supportare il formato ePub, ma in modo indiretto. Concretamente, i Kindle non saranno compatibili con il formato, ma potranno convertirlo localmente nel formato KF8.

Per l’utente ciò significa che sarà possibile inviare ePub, anche se, tecnicamente, Il supporto non è garantito al 100%.. Dovremmo aspettarci di vendere l’ePub sullo store Amazon? Niente di meno sicuro. Ma è ancora il primo passo nella giusta direzione, che semplificherà la vita agli utenti.