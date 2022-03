Test di YouTube TV enfin il Dolby Surround 5.1 su Google TV/Android TV

Il servizio YouTube TV, qui propone un grande bouquet di catene aux États-Unis, va mentôt off le son 5.1 à ses utilisateurs possieda appareils sotto Google TV e Android TV.

Le Dolby Surround 5.1 permet de profiter d’un film o d’une série avec un audio multicanale et est très utilisé par les personnes disposant d’un Home cinema. Le Surround 5.1 est notamment disponibile sur Netflix, à condition bien sûr d’avoir le matériel adéquat, et de choisir un contenu compatibile. YouTube TV, qui n’est actuellement pas disponible en France, è un servizio di Google che consente di considerare un grande nome di catene televisive in diretta aux États-Unis. Le son 5.1 était déjà proposé, mais pas pour tout le monde.

Le son 5.1 bientôt su Android TV e Google TV

C’est grâce à un tweet di YouTube TV que l’on an appris que la plateforme testait actuellement la price en charge du son Dolby Surround 5.1 sur de nouveaux OS : Google TV, Android TV e Roku. Si le test est concluant, une mise à jour sera appliquée. Une bonne nouvelle, notamment pour les possesseurs d’un Chromecast con Google TV.

Sappiamo che l’audio 5.1 è importante per molti di voi, quindi volevamo condividere un aggiornamento. Attualmente stiamo testando l’audio 5.1 su Google TV, Android TV e Roku e, se tutto funziona senza intoppi, possiamo aspettarci che l’audio 5.1 venga lanciato su quei dispositivi. — YouTube TV (@YouTubeTV) 28 marzo 2022

Jusqu’ici, seuls quelques modèles de Smart TV per Samsung, LG, et Vizio avaient droit au son 5.1.

YouTube TV preciso per contre que le 5.1 n’est toujours pas au program pour d’autres plateformes racconta qu’Apple TV, Fire TV, Xbox o PlayStation. Il servizio di Google indique qu’ils travaillent toujours « en internet et avec les partenaires » pour y intégrer le 5.1. Quant à la grande domanda di sapere su YouTube TV atteindra un jour nos contrées, elle reste toujours en suspens…

