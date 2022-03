Twitter non funziona più su iPhone 6 e iPhone 6 Plus

Solo iOS 13, l’iPhone 6 e l’iPhone 6 Plus continuano a funzionare con Apple. Ils ne le sont plus aujourd’hui.

Regolamentazione, le applicazioni vengono inviate al giorno e analizzate nei sistemi di sfruttamento su lesquels elles tournent. La dernière en date est Twitter qui, avec la version 9.6 sortie il ya 3 jours, abbandonone purement et simplement tous les iPhone qui tornent sous unae version antérieure à iOS 14.

Au lancement d’iOS 14, Apple ha annunciato l’abbandono di iPhone 6 e iPhone 6 Plus après plus de 5 e mises à jour. Les utilisateurs peuvent ainsi continue à en profiter, mais ils sont davantage vulnérables aux logiciels espions et le moindre bug n’est plus corrigé. Malheureusement, ces appareils vont désormais être dans l’incapacité de faire tourner Twitter, les responsables du réseau social exigeant désormais que votre iPhone tourne au minimo sous iOS 14 per lanciare l’app.

De nombreux utilisateurs du réseau social se sont d’ailleurs empressés d’exprimer leur désarroi en voyant que Twitter ne fonctionnait plus du tout ou moins bien sur leur ancien iPhone.

In realtà, la funzione di Twitter su iPhone è variabile. Là où Certains utilisateurs ne pourront plus du tout lancer l’application, d’autres n’auront plus accès qu’à environ 30% des fonctionnalités de l’app. Certains utilisateurs se plaignent ainsi que les tweets ne se chargent plus, tandis que les Top Tendances en cours ne pourront plus être vues, il ne sera plus possible de répondre à un tweet o encore de modifier votre profil sur et unei majorité 6 d’iPhone 6 più.

Heureusement, en janvier, Apple avait dévoilé les chiffres d’adoption de ses OS. Ainsi, ce ne sont désormais plus que 7% des iPhone encore en activité qui tournent sous iOS 13 o una versione plus ancienne. Autrement dit, 93 % des propriétaires d’iPhone serut toujours en mesure de faire tourner Twitter.

