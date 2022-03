Une nouvelle fonction arriva sur Messenger

Meta annonce de nouveaux raccourcis pour son application Messenger.

Un raccourci “ne pas déranger”

Le nouveau raccourci /silent offrira la possibilité à l’utilisateur d’envoyer un message sans notification. Un moyen de contacter son interlocuteur sans le déranger si celui-ci est occupé par exemple. D’autres raccourcis permettront d’envoyer de l’argent sur Messenger.

“L’envoi d’un message avec /silent supprime l’anxiété d’interrompre quelqu’un avec une notification pop-up non urgente ou de le déranger pendant ses heures creuses”, presenta la piastra. À savoir que cette fonctionnalité est égallement disponibile su Instagram sotto il nome di “@silent”.

Taguer un groupe entier d’utilisateurs

Selon une annonce de Meta, des raccourcis permettront aux utilisateurs de Messenger d’utiliser più facilement certees fonctionnalités. Par esempio, la nouvelle balise @tutti permet d’alerter tous les partecipanti a una discussione di gruppo en même temps. Pour comprendre cette nouvelle option, il faut savoir qu’auparavant, les utilisateurs ne pouvaient que “@” (taguer) des personnes spécifiques.

“@everyone è ideale per i rappels de groupe, les réunions impromptues ou lorsque vous devez réunir il gruppo di esperti per trovare una risposta a una domanda urgente. De cette façon, votre message bénéficie d’une exposition maximale et personne n’est oublié”Meta indiana.

En bref, ce changement vise à faciliter l’envoi d’un message à tout le monde en même temps. Elle è meglio paragonabile a la fonction @everyone que Discord a déjà déployée.

I futuri nuovi

Dans le futur, d’autres raccourcis, tels que /gif, permettront aux utilisateurs de trouver più facilement des GIFs dans leur chat. Le raccourci /Pay, permettra d’envoyer et de recevoir de l’argent via une conversazione Messenger. Pour en profiter, il suffira “de taper /pay pour pourer envoy ou demander de l’argent en toute sécurité et sans frais”. Il verra d’abord le jour su iOS e Android aux États-Unis.

Enfin, les raccourcis /alza le spalle et/svolta, offre la possibilità di scrivere più rapidement les kaomojis associés. Letteratura “marques du visage”, il gioco delle faccine inventato dal giapponese. En voici deux exemples : “(╯°□°)╯︵ ┻━┻” et “¯_(ツ)_/¯”. Cette fonctionnalité sera à terme disponibili per gli utenti Messenger, su Android e iOS.

