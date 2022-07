Tesoro di un naufragio spagnolo ritrovato dopo 350 anni

SPiù di tre secoli dopo la sua scomparsa, il relitto di Nuestra Señora de las Maravillas (Nostra Signora delle Meraviglie) è stato ritrovato al largo delle Bahamas, portando ciondoli o catene incrostati d’oro. Il galeone scomparve nel 1656. Da allora sono state effettuate molte operazioni per localizzarlo. La nave è stata infine trovata sul lato occidentale di Little Bahama Bank, a più di 70 chilometri al largo, ma i tesori appena scoperti sono stati trovati in una vasta scia di relitti che si estende per oltre 13 chilometri, secondo i rapporti. custode.

Il Tesori trovati Da archeologi e subacquei: una catena d’oro molto elaborata, con motivi a rosetta, un ciondolo in oro recante la croce di San Giacomo e una pietra di bezoar indiano, a forma di conchiglia. Jacques, il simbolo riconosciuto dai pellegrini che si recano a Santiago de Compostela in Galizia. I ricercatori ipotizzano che questa gemma fosse molto probabilmente destinata a ricchi aristocratici o addirittura a reali.

opera archeologica

L’archeologo marino britannico, il dottor Shaun Kingsley, ha rilasciato un’intervista al quotidiano britannico, che presenterà i reperti nel prossimo numero del suo diario. detriti, ha detto, che queste “meraviglie” erano particolarmente sorprendenti perché erano in mezzo al nulla, sotto la sabbia spessa. “Questo è un intervento chirurgico di artefatto di successo”, ha detto.

La Nuestra Señora de las Maravillas stava tornando dall’Avana in Spagna, con tesori dalle Americhe, carichi reali e privati, oltre a merci di contrabbando e un carico di lusso recuperato da un’altra nave spagnola che era naufragata al largo delle coste della Spagna. Ma la notte del 4 gennaio 1656, la barca affondò per un errore di navigazione. Dei 650 membri dell’equipaggio sopravvissero solo 45, gli altri morirono in mare, divorati dagli squali.