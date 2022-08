Rodez. Il sistema sanitario si adegua all’estate

primario

Nonostante le tensioni che interessano il sistema sanitario, i professionisti si sono mobilitati per garantire la continuità delle cure durante il periodo estivo.

L’Aveyron, come altri dipartimenti, non è stata risparmiata dalle tensioni che interessano il sistema ospedaliero, in particolare durante questo periodo estivo.

Un sistema che affronta diverse sfide: l’epidemia di Covid-19 resta ad un livello elevato, con un aumento dei ricoveri, da diversi giorni si mantiene il livello di vigilanza dall’ondata di caldo e si riduce il personale medico e infermieristico a causa del congedo periodo e difficoltà di personale.

Tuttavia, gli operatori sanitari di tutti i settori si sono uniti per soddisfare queste legittime esigenze di accesso alle cure.

rassicurare i pazienti

Alain Velskazis, Presidente del Consiglio dei Medici di Medicina Generale e del Consiglio Regionale della Sanità (CTS), spiega che “les cinq services d’urgence du département resteront ouverts 24 heures sur 24. Et cela, grâce à une implication des équipes qui ont su s’adapter. sotto pressione”. “Dobbiamo rassicurare i pazienti che potranno continuare a venire per il trattamento”.continua il praticante.

Per quanto riguarda la medicina liberale, “Anche queste tensioni si fanno sentireconferma Alan Velskazis. Ma è normale che gli alleati possano prendersi le vacanze e riposare. Per mesi, tutti gli operatori sanitari sono stati molto impegnati. I medici liberali si sono organizzati per tenerli a turno”..

Tuttavia, gli operatori sanitari lo sottolineano “Ogni cittadino è un oggetto in questa catena di solidarietà per il mantenimento del sistema sanitario, e ogni individuo deve essere attivo nella sua salute. Si consiglia di fare le scelte più vantaggiose e più adatte ai suoi bisogni immediati o programmati”.

Soluzioni personalizzate

Così, la Vigilanza e il Regolamento di Medicina Generale, raggiungibile al 66 39, coprono l’intero reparto nei giorni feriali dalle ore 20, il sabato e la domenica pomeriggio.

Nel testo pubblicato riguardante la Prefettura e l’ARS, gli operatori sanitari fanno riferimento all’istituzione della Soluzioni innovative proposte nell’ambito del Report On Unscheduled Care and Emergencies.

Alcuni sono già stati messi in atto, altri sono in fase di adeguamento: misure di compensazione e sostegno individuale per aumentare l’attrattiva delle professioni, fidelizzazione del personale e cooperazione regionale, misure per evitare di recarsi al pronto soccorso o trovare alternative, ecc.