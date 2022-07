Dana White parla delle condizioni di Juliana Pena dopo la sconfitta contro Amanda Nunes a UFC 277: “Ha bisogno di vedere un chirurgo plastico”

credito: Getty

Il presidente dell’UFC Dana White crede che Giuliana Peña debba dare la priorità alla sua salute dopo aver perso la difesa del titolo contro Amanda Nunes all’UFC 277.

Giuliana Pena (11-5) non è riuscita a guadagnare la sua tanto attesa rivincita contro Amanda Nunes (22-5) al main event di UFC 277 di stasera a Dallas. Pena è caduto tre volte e si è aperto davanti, e non è stato in grado di impedire al brasiliano di ottenere la vittoria per decisione unanime dei giudici.

Dopo aver subito gravi ferite, Bina è stata portata in ospedale subito dopo il combattimento. Anche il presidente dell’UFC Dana White ha detto che la venezuelana Vixen aveva bisogno di vedere un chirurgo plastico per il suo taglio sulla fronte.

A Juliana manca molta pelle dalla fronte. disse il bianco drogato di MMA Durante una conferenza stampa post-combattimento all’UFC 277. “Ora andrà da un chirurgo plastico. Ci vorrà un po’ di tempo per riprendersi, e poi non lo so. Stanotte è stato un casino. Ci sono stati cinque o sei KO nei primi due round. Si è fatta male. ha bisogno di prendersi una pausa, rilassarsi e passare un po’ di tempo con sua figlia e poi vedremo.” . »

Mentre la resilienza e la determinazione di Pena durante questo combattimento sono state impressionanti, White ha detto che non c’è molto da fare dato il dominio di Amanda Nunes.

“Penso che fosse piuttosto dominante.”disse il bianco. “Ci sono stati cinque knockout nei primi due turni. C’è un’enorme differenza tra sottomissioni e knockout. Non sono paragonabili. Juliana è una tosta e la sua voglia di vincere non è seconda a nessuno. Voleva vincere. Penso che dominanti come Amanda erano – e stasera era – non era affatto stretta, in nessun modo. È stata una pulizia completa. “

