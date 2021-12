Tesla prende in giro Apple con un fischietto da 50 dollari

Tesla ha sorpreso mercoledì commercializzando un nuovo prodotto derivato. Dopo un lanciafiamme, una tequila o una birra, il costruttore di automobili ha lanciato… un fischio! Soprannominato Cyberwhistle e venduto a $ 50 in edizione limitata, è ispirato al design del Cybertruck, il popolare pick-up presentato da Tesla due anni fa, che deve ancora entrare in produzione.

Questo nuovo prodotto è descritto come un “oggetto da collezione premium realizzato in acciaio inossidabile di grado medico con finitura spazzolata”. Principalmente uno scherzo e un’altra opportunità per il marchio, Cyberwhistle è descritto come dotato di “una funzione di aggancio integrata per una maggiore versatilità”. Forse un buco per infilare il filo…

Suona il fischietto su Tesla!https://t.co/c86hLA0iQK – Elon Musk 1 dicembre 2021

Elon Musk ha approfittato di questo lancio insolito per prendere in giro Apple e la sua famosa tela da $ 25. “Non sprecare i tuoi soldi in stupide salviette Apple, compra invece il nostro fischietto!” Si è divertito a scrivere. Non ci è voluto molto di più per fare un tuffo. Appena lanciato nello store online del brand, il nuovo integratore è già andato esaurito.

Il mese scorso, è stata Samsung che si è divertita a tirare le cuoia contro Apple offrendo un accessorio per la pulizia simile, ma gratuito.

