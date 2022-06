Terzo aggiornamento beta di Android 13: tanti bug!

La terza versione beta di Android 13 infastidisce Google. Dopo il rilascio di pochi giorni fa, l’azienda si è avviata in meno di 48 ore con una patch che contiene principalmente correzioni di bug, Android 13 Beta 3.1, e ora è stata rilasciata una seconda patch, Android 13 Beta 3.2. Vediamo cosa funziona. La terza versione beta di Android 13 conteneva una serie di nuove funzionalità, tra cui:

– L’opzione di abbinamento rapido nelle impostazioni è stata rimossa

– Nuovi pulsanti nelle impostazioni di sistema

– Nuova interfaccia utente per impostare l’impronta digitale per sbloccare il dispositivo.

– Barra di navigazione inferiore più ampia e spessa.

– Possibilità di abilitare i suggerimenti di ricerca web tramite la barra di ricerca di Pixel Launcher.

Avvisi sull’abilitazione del flash nello strumento At-a-Glance.

Come dicevamo, la prima patch contiene principalmente correzioni e ora la nuova beta 3.2 contiene nuove (poche) e (tante) correzioni. L’aggiornamento (TPB3.220610.004 238MB su Pixel 4a) (questa è la pagina per aderire al programma beta) è in distribuzione per:

– Pixel 6 Pro

– Pixel 6

– Pixel 5a

– Pixel 5

– Pixel 4a (5G)

– Pixel 4A

Pixel 4 XL

– Pixel 4

Tra le novità del nuovo Android 13 Beta 3.2 troviamo:

– Le punte dei pixel hanno un design più chiaro, mettendo in evidenza i punti più importanti

Note ha due nuove funzionalità:

– La condivisione ora avviene tramite un’icona sovrapposta nell’angolo in basso a sinistra

– Il pulsante di condivisione non è più nell’editor a schermo intero, dopo aver apportato le modifiche e aver fatto clic su Fine, tornerai alla schermata precedente con l’angolo in sovrimpressione ancora visibile.

– Per Pixel Launcher, ora c’è una nuova opzione per “Mostra sempre tastiera” nel cassetto delle app

– La nuova icona di Google Lens ha ora la forma di una fotocamera a colori.

Android 13 beta 3.2: correzione di bug

Ecco un elenco di correzioni di bug che sembrano aver afflitto la nuova beta di Android 13. Come affermato da Google, la beta 3.2 include “le ultime correzioni di bug e miglioramenti della stabilità e delle prestazioni”. Nello specifico, questo aggiornamento risolve cinque problemi con Android 13:

– Risolto un problema per cui il gesto “Indietro” non funzionava in alcune app.

– Risolto un problema per cui la pagina delle impostazioni di Sguardo si comprimeva in modo incoerente durante lo scorrimento.

– Risolto un problema per cui alcune app si bloccavano all’apertura.

– Risolto un problema per cui il microfono si accendeva e si spegneva inaspettatamente quando si utilizzava il dispositivo senza restrizioni.

– Risolto un problema per cui l’app Google Foto si arrestava frequentemente in modo anomalo.