Anbernic RG353P è il nome impronunciabile di questa console retrò portatile Android/Linux

Anbernic ha creato una console portatile con un design obsoleto e un nome sconosciuto, Anbernic RG353P, che offre il dual boot per Android e Linux. Sebbene lo schermo sia piuttosto piccolo, per le spedizioni attuali i controlli sono completi, con due levette analogiche, un D-pad, quattro pulsanti sul bordo superiore, quattro pulsanti di azione e due pulsanti di avvio e selezione. Queste sono le sue caratteristiche tecniche, poco entusiasmanti.

Schermo: touchscreen LCD IPS da 3,5 pollici, 640 x 480 pixel

Processore: ARM Cortex-A55 quadricoeur Rockchip RK3566 1,8 GHz

Grafica: Mali-G52 MP2

RAM: 2 Vai LPDDR4X

Memoria: 32 GB (eMMC 5.1) con Android 11

Scheda microSD da 16 GB con Linux per eseguire emulatori

Due slot per schede microSD (uno per la distribuzione Linux avviabile sopra e uno per un massimo di 512 GB di memoria rimovibile)

Porte: 1 x HDMI, 1 x audio da 3,5 mm, 1 x USB Type-C OTG (per dati), 1 x USB Type-C (per la ricarica)

Connettività: Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2

Audio: altoparlanti stereo

Batteria: 3500 mAh (fino a 6 ore di autonomia teorica)

Come puoi vedere, le specifiche dell’hardware non sono sicuramente alla pari con Steam Deck e, sebbene la società affermi di poter gestire emulazioni Nintendo64 e PlayStation Portable, un revisore indipendente afferma che è più adatto per l’emulazione PlayStation 1. Prezzi? Anbernic RG353P è pronto per il preordine sul sito Web dell’azienda a partire dal 18 giugno a partire da $ 130 in due opzioni di colore: grigio o “nero trasparente”, con una custodia trasparente.