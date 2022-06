Gli AirPods sono scontati del 24% su Amazon

Perché usare AirPods Pro?

Il AirPods Pro Cuffie intrauricolari sviluppate da Apple e rilasciate nel 2019. Sono di colore bianco e hanno un design a forma di asta. Incorpora un’efficace tecnologia di riduzione del rumore per un’esperienza audio davvero speciale. Sbarazzandoti dei rumori parassiti, ti godi la tua playlist come in una piccola bolla. 3 punte in silicone di diverse dimensioni consentono agli auricolari di adattarsi alla morfologia della maggior parte delle orecchie. E con gli AirPod quasi realizzati su misura, la comodità è ancora maggiore. Anche il design è ben pensato. Gli AirPods Pro rimangono nelle orecchie e non perdono durante gli allenamenti. È anche certificato IPX4, quindi è effettivamente resistente agli schizzi, agli schizzi e al sudore.

Dove acquistare AirPods Pro al miglior prezzo?

Gli AirPods Pro sono venduti in molti negozi di telefoni e audio, ma probabilmente puoi trovare i prezzi migliori online. Questa misura Amazon permette di ottenerlo a un prezzo di 213 euro anziché 279 euro, ovvero una riduzione del 24%. Gli AirPod hanno più di 24 ore di autonomia grazie alla custodia MagSafe. La configurazione è molto semplice ed è facile passare da un dispositivo all’altro. Per cambiare brano, alzare il volume o rispondere a una chiamata, anche qui trattare è semplice. Bastano pochi clic sullo stelo dell’auricolare. L’audio spaziale fornisce un suono simile al cinema 3D. Per ascoltare la tua musica preferita e isolarti dal rumore ambientale preservando l’udito, gli AirPod sono perfetti. Approfitta di questo sconto che non durerà e equipaggiati con cuffie ad alte prestazioni.

Clicca qui per Approfitta dell’offerta di Amazon su AirPods Pro

