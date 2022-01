Terza possibile bomba meteorologica in un mese

Domenica 23 gennaio 2022 alle 11:22 – Certamente, l’est del Paese ha avuto un mese molto attivo a gennaio. E quest’ultimo potrebbe finire come è iniziato…

La prossima settimana dovrebbe essere piuttosto fresca e calma. Ma il sistema costiero cambierà la situazione alla fine della prossima settimana e una regione del Quebec potrebbe trarne vantaggio.

Brevemente :

Una possibile bomba meteorologica è in arrivo;

neve e pioggia incombenti;

Possibilità di pioggia in Quebec.

Comoda modalità meteo

La pronunciata pendenza della corrente a getto, una corrente d’aria in rapido movimento che si trova nell’atmosfera, farà sì che i sistemi evitino principalmente il Quebec. D’altra parte, le depressioni si sarebbero letteralmente scatenate spostandosi attraverso la provincia dell’Ontario e le Marittime.

Quindi questo modello di atmosfera favorirebbe l’emergere di un sistema costiero chiamato anche Norster. Sulla base dei dati attuali, questo sistema potrebbe diventare la terza bomba aerea a colpire le Maritimes in un mese!

A partire da sabato, ci dovrebbero essere quantità significative di neve nella parte orientale del paese. Tuttavia, dal momento che le temperature saranno abbastanza miti, è prevista anche pioggia, soprattutto in Nuova Scozia e Isola del Principe Edoardo.

Possibile superamento in Quebec

Come con le due precedenti bombe meteorologiche, anche la contea può avere diritto alle precipitazioni. In particolare, se il sistema si rompe un po’ fuori rotta verso ovest, Estrie potrebbe ricevere qualche centimetro in più che gradito. L’area attualmente ha solo un sottile tappeto bianco, ben al di sotto della media.

Ricordiamo che durante il primo bombardamento aereo, l’8 gennaio, sono caduti circa 120 cm sulla bassa costa settentrionale. È caduto anche 25 cm sulle Isole Maddalena.

Poi, durante il secondo bombardamento meteorologico del 15-16 gennaio, Blanc Sablon ha ancora ereditato la quota maggiore di pioggia sottile, a 75 cm in 24 ore, mentre Sydney ha ricevuto 86 mm di pioggia.

Pertanto, la situazione sarà attentamente monitorata durante la settimana.

