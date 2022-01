Antimicrobico: uccide più HIV/AIDS o malaria

La resistenza stessa ha causato 1,27 milioni di morti nel 2019, ma le infezioni resistenti agli antimicrobici sono state implicate in 4,95 milioni di morti. Queste stime, fatte per 204 paesi e territori, confermano che la resistenza antimicrobica è una minaccia per la salute globale, con gli effetti peggiori nei paesi a basso e medio reddito, sebbene anche i paesi a reddito più alto stiano affrontando l’emergere di batteri resistenti agli antibiotici. “Ora stiamo vedendo la vera portata della resistenza antimicrobica in tutto il mondo e dobbiamo agire ora per combattere questa minaccia. Stime precedenti avevano previsto 10 milioni di decessi annuali associati alla resistenza antimicrobica entro il 2050, ma ora sappiamo per certo che siamo già molto più vicini a quella numero di quanto pensassimo”, afferma il professor Chris Murray, dell’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Università di Washington, coautore dello studio.