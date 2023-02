Terremoto in Turchia e Siria: il sindacato dei medici turchi mette in dubbio il bilancio ufficiale delle vittime e indagherà

Il sindacato dei medici turchi, TTB, mette in dubbio le cifre ufficiali del bilancio delle vittime dei terremoti avvenuti in Turchia. Prevede di controllare il numero di funerali nei comuni a marzo per verificare i dati del governo.

“Abbiamo i nostri dubbi su questi numeriVedat Bulut dichiara a nome di questa unione.Ad esempio, quando a Kahramanmaras sono stati registrati 6.000 decessi, lì sono stati registrati i funerali di 11.000 persone.“È possibile che le cifre ufficiali fossero troppo basse o che le famiglie delle vittime abbiano portato i loro resti a Kahramanmaraş per la sepoltura.

Lunedì sera due forti terremoti (6.4 e 5.8) hanno scosso nuovamente la Siria settentrionale e la provincia turca di Hatay (sud), ed è stata la più colpita dal terremoto del 6 febbraio che ha ucciso 45.000 persone nei due paesi, di cui circa 41.000 morti in Turchia. Il signor Bulut, da parte sua, stima che il bilancio delle vittime sia vicino a 60.000.Ma questa non è attualmente una stima obiettiva. Bisognerà raccogliere cifre funebri dai comuni, e poi sarà più chiarolui spiega.