Terremoto alla TV belga: Christophe Dechavane succede a Stephane Bowles a Les Orages de la Vie!

Estratto da agosto 2018 e battute d’arresto legali per Stephen Bowles, tempeste di vita Si stanno preparando a tornare su RTL-TVi. Il canale privato lo aveva annunciato lo scorso aprile, senza specificare quando il programma sarebbe tornato in onda, e soprattutto chi lo avrebbe spostato. Infatti, dopo che Stephen Bowles è stato inizialmente sospeso, è stato licenziato da RTL quando è stato condannato.

La DH In grado di rivelare chi si occuperà dello spettacolo. Secondo le nostre informazioni esclusive, è Christophe Dechavan. Quella che è stata una delle più grandi star della PAF (scena audiovisiva francese) negli anni ’80, ’90 con designazioni di culto come È ancora meglio nel pomeriggio, Sky, martedì!, Ehi, noi! , famosa La Ferme o anche una famiglia d’oro,Già rilasciata almeno una nuova versione di Temporali con noi di recente. Tuttavia, il concetto dello spettacolo è apparentemente cambiato in qualche modo.

L’immagine che abbiamo dello spettacolo guidato da Stephen Bowles all’epoca è quella di una celebrità che si è confidata nei momenti difficili che ha affrontato durante la sua vita. Ricordiamo Jean-Denis Legon, il padre della piccola Julie, vittima di Marc Dutro, Jules Beaucarne la cui moglie è stata uccisa, il giovane PJ Scott, ecc.

Secondo le nostre informazioni, tempeste di vita La versione di Christophe Dechavann non chiama più le star, sono le persone normali che saranno al centro dello spettacolo. Questo porta questa nuova versione del podcast dell’ospite francese su Apple Podcasts ancora più vicino a lui piccoli pesidove dà voce ai suoi cosiddetti supereroi quotidiani.