“Mi sono nascosto da te”: il cantante Amir fa uno spot misterioso che preoccupa i suoi fan

Il cantante Amir, venerdì, ha postato un misterioso messaggio aperto sui suoi social network, provocando un putiferio nella sua comunità, che non sapeva come spiegare il significato del suo messaggio.

Venerdì 24 giugno, il Principe ha sorpreso i suoi abbonati con un lungo messaggio, in cui ha rivelato che la sua grande carriera è stata costruita su basi enormi.Dice il falsoBasta fare qualche goccia di sudore mentre dribbla questa cantante, rivelala “il suono”SSi è fatto un nome sulla scena francese.

In questa lunga lettera aperta, scritta come una confessione, il cantante francese 38enne rivela che “cose nascosteAi suoi fan che lo seguono da tanti anni. “Sei anni e quasi cento canzoni dopo. È diventato troppo riservato. yTi devo la verità”.affida alla sua comunità un messaggio misterioso.

“Tutte quelle canzoni che canti a memoria erano in realtà solo canzoni. Non gli originali. Ho costruito la mia carriera sulle copertine. E te l’ho nascosto. Oggi me ne rendo conto. Devo farlo prima? probabilmente”, Il traduttore accetta “retina”E il Ha lasciato la maggior parte dei suoi fedeli fan in uno stato di completa incomprensione.

Dietro questo messaggio audace e misterioso si nasconde in realtà… l’annuncio di una nuova versione del suo album “Ressources” In programma il 19 agosto! Un record che permette al pubblico di scoprire”originaliTra i suoi successi ci sono “Jay Seek” o “Carousel”, l’ultimo duetto con Indila.Pensavo di averli, ma queste canzoni sono mie. Spero che vi piaccia, perdonatemi e continuate ad amarvi a lungo, perché Non importa come hai iniziato, grazie a te non finirà maiAmir aggiunge.

Sollievo per la sua comunità, i cui nervi erano tesi da questo misterioso messaggio.