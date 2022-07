Divulgazione del prezzo richiesto di Sasha Banks!

Ve ne abbiamo parlato mercoledì scorso, Sasha Banks farà il suo debutto pubblico al Chicago Comic & Entertainment Expo (C2E2) dal 6 al 7 agosto per un servizio fotografico e una sessione di autografi.

Per un servizio fotografico con la (ex) superstar della WWE, un fan dovrà pagare $ 90 o $ 70 per ottenere un autografo. Ti ricordiamo che Sasha Banks rifiuterà qualsiasi richiesta di prenotazione relativa al wrestling fino al 1 gennaio 2023 e farà solo accordi come C2E2.

E per prenotare lì, Sasha Banks chiede $ 30.000 Secondo Fightful. Uno dei regolatori ha affermato di aspettarsi questo prezzo e che potrebbe essere paragonato al prezzo del Sting. Pochissime persone chiedono un prezzo più alto, abbiamo ad esempio Ric Flair, Goldberg, Shawn Michaels o persino Hulk Hogan. D’altra parte, questo organizzatore si dice soddisfatto della prenotazione di Sasha Banks sapendo benissimo che sarà risarcito senza problemi.

Il prezzo che Sasha Banks chiederebbe per vederla in una partita non è ancora noto in questo momento.

La WWE deve ancora confermare la partenza di Sasha Banks, ma un altro organizzatore ha rivelato che non sarebbero potuti andare lontano nella conversazione sulla prenotazione del wrestler se fosse ancora in WWE.

Credito immagine: WWE