Terran 1, il primo razzo completamente stampato in 3D che sarà presto lanciato nello spazio

spazio relativistico Non intendo fermarmi qui. Dopo Terra 1il primo razzo stampato in 3D, dovrebbe produrre la sua futura fabbrica Terrano Rche è il primo razzo 3D completamente riutilizzabile, anch’esso prodotto in 60 giorni. Sono anche creati in una futura fabbrica RelativitàE Terrano R Sarà in grado di lanciare più di 20.000 kg nell’orbita terrestre bassa (LEO) e sarà quindi completamente riutilizzabile, compresi i motori, il primo stadio, il secondo stadio e la carenatura.

Questo razzo del futuro ha caratteristiche aerodinamiche uniche con strutture ottimizzate e generate algoritmicamente. Come spiega il sito web dell’azienda:Il processo di stampa 3D di Relativity è reso possibile da software proprietario, materiali stampati in 3D esotici e un’ingegneria di progettazione unica non possibile con la produzione tradizionale”. In breve, sviluppando insieme la sua fabbrica del futuro e i suoi razzi 3D, Relativity Space vede un grande futuro: “Stiamo cambiando 60 anni nel settore dell’aviazione”..

Pierre-Emmanuel Boulis ha affermato: “Stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione tecnologica nel settore spaziale. Queste stampanti 3D sono il futuro, sono affidabili, usano il metallo, quindi siamo lontani dalla plastica che non supporta la velocità di 28.000 chilometri all’ora di un razzo, la loro impronta di carbonio è molto inferiore rispetto ai tradizionali processi di produzione di razzi, in in poche parole, la stampa 3D ha solo vantaggi, inoltre, tutto il mondo ci sta investendo, sia in Europa che in Cina. “

Se tutto va bene, Terrano R Sarà lanciato da Cape Canaveral a partire dal 2024